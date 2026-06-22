Conheça as 5 complicações das dores na coluna

Quem nunca sentiu aquela dor nas costas depois de uma longa viagem de carro ou de um dia sentado no trânsito? Pois é, as dores na coluna são um problema comum que afeta muitas pessoas, especialmente aqui no Brasil. De acordo com a PNAD, um estudo do IBGE, cerca de 13,5% da população enfrenta esse tipo de dor crônica. Está atrás apenas da hipertensão arterial, que também dá o que falar.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) é bem clara: até 80% da população mundial vai sofrer com dores na coluna em algum momento da vida. No Brasil, são mais de 20 milhões de pessoas lidando com isso. E o pior é que muitas dessas dores são responsáveis por afastamentos do trabalho, trazendo transtornos não só para o indivíduo, mas também para todo o sistema de saúde.

Fábio Wanderley, coordenador de Fisioterapia da Faculdade Anhanguera, menciona que o sedentarismo e a má postura estão entre os principais culpados. Isso faz sentido, certo? Passar horas em frente ao computador ou na direção de um carro sem prestar atenção na posição do corpo pode resultar em grandes problemas.

Neste clima de troca de experiências, vamos explorar as complicações que podem surgir quando essa dor se torna constante.

1. Limitação funcional e perda de mobilidade

Quando a dor persiste, fica difícil realizar atividades simples do dia a dia, como levantar, caminhar ou até curvar-se. Isso pode levar à perda de força muscular e à rigidez nas articulações. E quem já enfrentou isso sabe como pode ser frustrante.

2. Comprometimento psicológico (ansiedade, depressão e estresse)

Além do físico, a dor crônica afeta o emocional. Muitas pessoas sentem ansiedade ao pensar em episódios de dor e isso pode gerar um ciclo complicado. Mudanças de humor, irritabilidade e até isolamento social são coisas que podem aparecer.

3. Dependência de medicamentos e efeitos adversos

O uso frequente de analgésicos e anti-inflamatórios pode ser uma saída, mas também traz seus desafios. O organismo pode se acostumar e exigir doses maiores, além de causar efeitos colaterais. A última coisa que queremos é trocá-la por outra dor.

4. Alterações do sono e fadiga crônica

E quem nunca teve dificuldade para dormir por causa da dor? Essa situação pode resultar em insônia e um sono fragmentado, o que agrava ainda mais a sensação de cansaço durante o dia. Acordar mais cansado do que quando foi dormir não é nada agradável.

5. Perda progressiva de força nas pernas

Quando a dor lombar se intensifica, pode indicar problemas mais sérios, como compressão neurológica. É sempre importante ficar atento a qualquer sintoma extra, como dificuldades para urinar ou evacuar.

Controle das dores na coluna

O cuidado com a coluna deve ser uma prioridade. O Fábio destaca que é fundamental procurar um profissional de saúde. O tratamento costuma ser multidisciplinar, envolvendo fisioterapia, controle medicamentoso e até terapia psicológica. Cada caso é único, e um bom diagnóstico é essencial para encontrar a melhor forma de lidar com essa dor.