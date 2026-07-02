Entretenimento

Avenida Brasil decepciona nas tardes da Globo durante a Copa

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 4 horas atrás
1 minuto de leitura
Audiência 01/07: Avenida Brasil não pega carona na Copa e decepciona nas tardes da Globo
Avenida Brasil não pega carona na Copa e decepciona nas tardes da Globo

A audiência da Globo nas tardes não atendeu às expectativas, especialmente em meio ao clima da Copa do Mundo. A reprise da novela “Avenida Brasil” não conseguiu se beneficiar do aumento de visualizações que normalmente o futebol proporciona. Enquanto isso, o programa “Coração Acelerado” obteve uma das suas melhores médias, mostrando uma forte capacidade de atração do público neste período.

Na Globo, a nova série “Anos 90: A Explosão do Pagode” também não conseguiu manter os espectadores, já que não conseguiu reter o público que assiste à novela das nove.

Na Record, o programa “Balanço Geral SP” perdeu audiência e não aparece entre os líderes de audiência da emissora. O SBT apresenta a novela “A História de Joana, a Virgem” com números de audiência baixos. Da mesma forma, o programa “Melhor da Tarde” na Band e “A Tarde é Sua” da RedeTV! estão enfrentando dificuldades, acumulando índices negativos.

As audiências da Grande São Paulo, referente ao dia 1º de julho de 2026, mostraram os seguintes dados:

Audiências da Globo:

  • “Bom Dia SP”: 7,9 pontos
  • “Bom Dia Brasil”: 7,9 pontos
  • “Encontro com Patrícia Poeta”: 6,2 pontos
  • “Mais Você”: 6,4 pontos
  • “SP1”: 10,1 pontos
  • “Globo Esporte”: 10,6 pontos
  • “Jornal Hoje”: 10,7 pontos
  • “Edição Especial: Além do Tempo”: 10,3 pontos
  • “Vale a Pena Ver de Novo: Avenida Brasil”: 11,5 pontos
  • “Copa do Mundo: Bélgica x Senegal”: 18,1 pontos
  • “Coração Acelerado”: 22,4 pontos
  • “Jornal Nacional”: 24,1 pontos

Audiências da Record:

  • “Balanço Geral Manhã”: 1,7 pontos
  • “Fala Brasil”: 3,1 pontos
  • “Hoje em Dia”: 3,6 pontos
  • “Cidade Alerta SP”: 7,6 pontos
  • “Jornal da Record”: 7,7 pontos

Audiências do SBT:

  • “Se Liga, Brasil”: 1,8 pontos
  • “Primeiro Impacto”: 2,8 pontos
  • “SBT Brasil”: 4,0 pontos
  • “A História de Joana, a Virgem”: 2,7 pontos

Audiências da Band:

  • “Jogo Aberto”: 1,1 pontos
  • “Brasil Urgente”: 1,6 pontos
  • “Jornal da Band”: 1,5 pontos

Audiências da RedeTV!:

  • “A Tarde é Sua”: 0,5 pontos
  • “Superpop”: 0,6 pontos

Os pontos de audiência medidos em São Paulo, em 2026, equivalem a 78.781 lares conectados, sendo uma importante referência tanto para as emissoras quanto para o mercado publicitário.

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 4 horas atrás
1 minuto de leitura
Foto de Diego Marques

Diego Marques

Artigos relacionados

capítulos de 6 a 11 de julho de 2026

Capítulos de 6 a 11 de julho de 2026

7 horas atrás
Globo encurta pré-jogo e SBT amplia aposta para Brasil x Noruega

Globo reduz pré-jogo enquanto SBT investe em Brasil x Noruega

8 horas atrás
Quem Ama Cuida muda visual do elenco para abrir nova fase na Globo

Quem ama cuida renova visual do elenco na nova fase da Globo

23 horas atrás
Tremembé 2 encerra filmagens e entra em nova fase no Prime Video

Tremembé 2 finaliza gravações e avança para nova etapa no Prime Video

1 dia atrás
© Copyright 2026, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo