Avenida Brasil decepciona nas tardes da Globo durante a Copa

A audiência da Globo nas tardes não atendeu às expectativas, especialmente em meio ao clima da Copa do Mundo. A reprise da novela “Avenida Brasil” não conseguiu se beneficiar do aumento de visualizações que normalmente o futebol proporciona. Enquanto isso, o programa “Coração Acelerado” obteve uma das suas melhores médias, mostrando uma forte capacidade de atração do público neste período.

Na Globo, a nova série “Anos 90: A Explosão do Pagode” também não conseguiu manter os espectadores, já que não conseguiu reter o público que assiste à novela das nove.

Na Record, o programa “Balanço Geral SP” perdeu audiência e não aparece entre os líderes de audiência da emissora. O SBT apresenta a novela “A História de Joana, a Virgem” com números de audiência baixos. Da mesma forma, o programa “Melhor da Tarde” na Band e “A Tarde é Sua” da RedeTV! estão enfrentando dificuldades, acumulando índices negativos.

As audiências da Grande São Paulo, referente ao dia 1º de julho de 2026, mostraram os seguintes dados:

Audiências da Globo:

“Bom Dia SP”: 7,9 pontos

“Bom Dia Brasil”: 7,9 pontos

“Encontro com Patrícia Poeta”: 6,2 pontos

“Mais Você”: 6,4 pontos

“SP1”: 10,1 pontos

“Globo Esporte”: 10,6 pontos

“Jornal Hoje”: 10,7 pontos

“Edição Especial: Além do Tempo”: 10,3 pontos

“Vale a Pena Ver de Novo: Avenida Brasil”: 11,5 pontos

“Copa do Mundo: Bélgica x Senegal”: 18,1 pontos

“Coração Acelerado”: 22,4 pontos

“Jornal Nacional”: 24,1 pontos

Audiências da Record:

“Balanço Geral Manhã”: 1,7 pontos

“Fala Brasil”: 3,1 pontos

“Hoje em Dia”: 3,6 pontos

“Cidade Alerta SP”: 7,6 pontos

“Jornal da Record”: 7,7 pontos

Audiências do SBT:

“Se Liga, Brasil”: 1,8 pontos

“Primeiro Impacto”: 2,8 pontos

“SBT Brasil”: 4,0 pontos

“A História de Joana, a Virgem”: 2,7 pontos

Audiências da Band:

“Jogo Aberto”: 1,1 pontos

“Brasil Urgente”: 1,6 pontos

“Jornal da Band”: 1,5 pontos

Audiências da RedeTV!:

“A Tarde é Sua”: 0,5 pontos

“Superpop”: 0,6 pontos

Os pontos de audiência medidos em São Paulo, em 2026, equivalem a 78.781 lares conectados, sendo uma importante referência tanto para as emissoras quanto para o mercado publicitário.