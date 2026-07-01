Chip da beleza: entenda os 7 riscos do uso de hormônios estéticos

A busca pelo corpo perfeito e rejuvenescimento rápido tem deixado muitas mulheres em busca de soluções milagrosas. Uma das mais comentadas são os chamados “chips da beleza”. Entre eles, dois ingredientes têm se destacado: a oxandrolona e a gestrinona. Essas substâncias prometem resultados estéticos impressionantes, mas vem com uma advertência: usar sem orientação médica pode ser um jogo arriscado.

A endocrinologista Kamilla Brandão, do Hospital Orizonti, explica que, embora esses tratamentos estejam na moda, não há comprovações sólidas de que sejam seguros ou eficazes para emagrecimento ou definição de corpo. Quem se aventurou a usar, sem a supervisionamento de um especialista, pode estar colocando sua saúde à prova.

Diferenças entre oxandrolona e gestrinona

Vamos aos detalhes sobre essas substâncias:

Oxandrolona : Esse esteroide é derivado da testosterona e tem ganhado bastante popularidade principalmente nas redes sociais. No entanto, a utilização dela para emagrecimento ou rejuvenescimento não é aprovada para mulheres saudáveis. Sempre vale lembrar que um corpo bonito é aquele saudável!

Gestrinona: Este hormônio sintético foi usado em tratamentos ginecológicos, mas não é indicado para finalidades estéticas. Assim como a oxandrolona, ele também não possui aprovação para emagrecimento ou ganho de massa muscular.

O grande problema em usar hormônios para fins estéticos é que, além da estética, precisamos levar em conta os impactos na saúde a longo prazo. Alterações no coração, fígado e no metabolismo são só alguns dos efeitos que podem aparecer.

Riscos do uso inadequado de hormônios e anabolizantes

Kamilla destaca vários efeitos colaterais associados ao uso destes hormônios sem acompanhamento médico:

1. Problemas cardiovasculares

O uso dessas substâncias pode causar mudanças no colesterol e aumentar a pressão arterial, elevando o risco de problemas sérios como infartos e AVCs. Cuidar do coração é fundamental, né?

2. Toxicidade hepática

Alguns anabolizantes orais podem prejudicar o fígado, aumentando as chances de lesões hepáticas. Vale a pena ficar de olho na saúde do fígado, que é essencial para o nosso bem-estar.

3. Virilização

Efeitos como engrossamento da voz, aumento do clitóris e até crescimento de pelos indesejados podem acontecer e, o pior, podem persistir mesmo após parar o uso dessas substâncias.

4. Alterações emocionais e psiquiátricas

Muitas mulheres relatam mudanças de humor, ansiedade e até sintomas depressivos devido ao uso dessas hormonas. Não é nada fácil lidar com isso enquanto busca por uma nova aparência.

5. Problemas dermatológicos

Se você já teve acne ou episódios de oleosidade excessiva, sabe bem como isso pode ser frustrante. Essas substâncias podem agravar esses problemas.

6. Alterações menstruais e infertilidade

O uso pode causar irregularidades menstruais e até dificultar uma futura gravidez, algo que muitas mulheres desejam.

7. Alterações metabólicas

Há um risco maior de resistência à insulina, o que pode levar a um aumento na gordura abdominal, jogando por água abaixo o que se busca ao iniciar esse tipo de tratamento.

Hormônios na menopausa

A boa notícia é que, quando usados como parte de um plano de tratamento adequado, os hormônios como a oxandrolona podem ajudar a aliviar os sintomas da menopausa e melhorar a qualidade de vida das mulheres. A gestrinona, por outro lado, não é indicada nesse contexto.

A terapia hormonal pode ser uma aliada na luta contra ondas de calor e outros sintomas desconfortáveis, desde que indicada corretamente. Afinal, não se trata de um caminho para remodelar o corpo, mas sim de trazer alívio e bem-estar.

E aí, que tal refletir um pouco antes de correr atrás dessas soluções rápidas? O melhor caminho é sempre o da saúde e do bem-estar!