Casa bagunçada e saúde mental: veja como melhorar isso

Uma casa desorganizada pode afetar nosso bem-estar e aumentar o estresse. Já parou para pensar como um ambiente bagunçado pode gerar aquela sensação de cansaço? É comum, principalmente quando há muitos objetos jogados por aí, dificultando o relaxamento e a concentração.

Uma pesquisa da Universidade da Califórnia, publicada no Personality and Social Psychology Bulletin, mostrou que quem vê a casa como desorganizada tem níveis mais altos de cortisol, o famoso hormônio do estresse. Isso mesmo! Seu lar, que deveria ser um local de descanso, pode estar contribuindo para a sua ansiedade.

A psicóloga Aline Portilho, que coordena o curso de Psicologia na Faculdade Anhanguera, afirma que o estado do nosso lar reflete como nos sentimos. “O lar é nosso refúgio. Quando está uma bagunça, o cérebro interpreta isso como um motivo a mais para se preocupar”, explica. Ou seja, aquele cantinho do sofá que não está tão arrumado pode estar pesando na sua cabeça.

Bagunça pode aumentar as sensações negativas

E não é só isso. Além de causar desconforto, a falta de organização pode gerar culpa e procrastinação. Quem nunca adiou uma tarefa só porque o ambiente estava um caos? Aline destaca que a desordem é uma sobrecarga de estímulos. O cérebro fica tão bombardeado por informações que isso aumenta a ansiedade e o cansaço mental.

Pesquisas mostram que cozinhas desorganizadas, por exemplo, podem levar a hábitos alimentares ruins. Uma investigação da Universidade de New South Wales, na Austrália, mostrou uma relação entre ambientes caóticos e compulsão alimentar. Imagine entrar na cozinha e ver tudo bagunçado, é a receita perfeita para um lanche rápido e nada saudável.

Organização não precisa ser sinônimo de perfeição

A boa notícia é que não precisamos de uma casa impecável o tempo todo. Aline ressalta que a organização não precisa estar atrelada à perfeição. Pequenas mudanças podem fazer a diferença e trazer uma sensação de controle. Criar hábitos simples, como organizar um cômodo de cada vez ou eliminar objetos que não usamos mais, pode aliviar a carga.

Buscar ajuda também é importante

Em algumas situações, a dificuldade de manter a casa em ordem pode estar ligada ao nosso próprio emocional, principalmente em casos de ansiedade ou depressão. “Se a bagunça vem acompanhada de tristeza e falta de ânimo, é hora de procurar apoio psicológico”, alerta Aline.

Às vezes, é bom lembrar que estamos todos no mesmo barco. Manter a casa organizada pode ser um desafio, mas com pequenos passos, dá para melhorar nossa qualidade de vida e nosso estado emocional.