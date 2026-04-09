Bronquiolite e pneumonia: saiba identificar os sinais em crianças

No outono, você já deve ter notado um aumento no número de crianças gripadas, e isso não é à toa. A circulação de vírus respiratórios nessa época é bem maior e, na molecada, pode levar a problemas sérios como bronquiolite e pneumonia. É fundamental ter a atenção em dia, especialmente se tiver bebês ou crianças pequenas em casa.

Com o tempo mais seco e o aumento da permanência em ambientes fechados, os vírus se espalham ainda mais. A Dra. Patrícia Rolli, pediatra, explica que os pequenos são mais suscetíveis, já que o sistema imunológico deles ainda está em formação e as vias respiratórias são mais delicadas. Isso significa que um resfriado, que para muitos pode parecer bobo, pode se transformar em algo mais grave rapidamente.

A recomendação é ficar de olho na evolução dos sintomas e buscar ajuda médica ao notar que algo não vai bem. Muita gente consegue lidar com os primeiros sinais em casa, garantindo atenção e hidratação. Mas não hesite em procurar um médico se notar qualquer sinal de piora. A Dra. Patrícia ainda dá dicas de ouro: vacine, lave as mãos sempre que possível e amamente se puder. E se houver dúvida sobre a respiração do seu pequeno, busque ajuda!

Bronquiolite

A bronquiolite é um problema comum em crianças, especialmente em bebês com menos de 2 anos. O grande vilão por trás dessa doença costuma ser o vírus sincicial respiratório (VSR). Os primeiros sintomas podem ser muito leves, parecidos com os de um resfriado, como coriza, espirros e febre baixa. Mas, fique atento! Em bebês, esses sintomas podem evoluir rapidamente. Aqui estão alguns sinais de alerta:

Respiração rápida ou com esforço;

Chiado no peito;

Dificuldade para mamar ou se alimentar;

Sonolência excessiva ou pouca reação;

Lábios ou unhas arroxeados.

Lembre-se: esses sinais pedem uma avaliação médica. Se a situação não melhorar ou piorar, não fique indeciso!

Pneumonia

A pneumonia é uma das complicações mais chatinhas ligadas às infecções respiratórias, pois pode aparecer depois de um quadro viral. Ela pode comprometer os pulmões de maneira significativa. Segundo a Dra. Simone Aguiar, a pneumonia normalmente se apresenta com febre persistente e uma certa prostração nas crianças, mesmo quando não estão febris. Aí vai uma lista do que observar:

Esforço respiratório, com as costelas afundando;

Batimento das asas do nariz;

Gemido ao respirar;

Coloração arroxeada nos lábios ou extremidades.

Fique sempre alerta a esses sinais e busque ajuda médica ao notar essas alterações.

Prevenindo bronquiolite e pneumonia

A prevenção é sempre o melhor caminho! Além das vacinas contra o VSR, algumas práticas simples fazem toda a diferença. Lave as mãos frequentemente, faça lavagens nasais com soro fisiológico, mantenha a criançada bem hidratada, evite aglomerações com pessoas doentes e, claro, mantenha os ambientes ventilados. Ah, e nada de expor os pequenos à fumaça de cigarro!

Uma coisa para evitar é medicar a criançada sem a avaliação de um médico. Como a bronquiolite e os resfriados são doenças virais, antibióticos não vão funcionar e podem causar resistência bacteriana. Evite também o uso de corticoides ou “bombinhas” sem orientação — eles podem não ter efeito e até causar efeitos colaterais indesejados. Se pintar alguma dúvida, não hesite em consultar um profissional!