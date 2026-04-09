Números consolidados de 8 de abril de 2026 são divulgados

A novela “A Nobreza do Amor” enfrenta dificuldades em termos de audiência. Atualmente, seus índices são baixos, e a reexibição da popular novela “Avenida Brasil” não está ajudando a melhorar os números, com as médias de audiência sendo inferiores às obtidas por “Rainha da Sucata”.

Apesar dos problemas de audiência na faixa das seis da tarde, a novela “Coração Acelerado” conseguiu atrair mais espectadores, apresentando uma performance melhor na mesma noite em que a programação da Globo foi alterada.

Na competição por audiência, o programa “SuperPop” superou ao filme exibido pela Band, consolidando sua posição entre os mais assistidos. Por outro lado, o programa “Alô Você” teve um desempenho fraco, igualando-se às médias registradas pelo programa “Se Liga, Brasil”, exibido pela manhã.

A seguir, estão os números de audiência consolidados para a quarta-feira, 8 de abril de 2026:

Bom Dia SP : 8,1

: 8,1 Bom Dia Brasil : 7,6

: 7,6 Encontro com Patrícia Poeta : 6,2

: 6,2 Mais Você : 7,3

: 7,3 SP1 : 9,4

: 9,4 Globo Esporte : 10,0

: 10,0 Jornal Hoje : 10,5

: 10,5 Edição Especial: Terra Nostra : 11,1

: 11,1 Sessão da Tarde: Cabras da Peste : 8,5

: 8,5 SPTV : 10,3

: 10,3 Vale a Pena Ver de Novo: Avenida Brasil : 12,1

: 12,1 A Nobreza do Amor : 15,4

: 15,4 SP2 : 17,5

: 17,5 Coração Acelerado : 19,1

: 19,1 Jornal Nacional : 21,9

: 21,9 Três Graças : 23,9

: 23,9 Libertadores: Junior x Palmeiras : 19,4

: 19,4 Segue o Jogo : 13,1

: 13,1 Big Brother Brasil 26 : 10,8

: 10,8 Jornal da Globo : 6,9

: 6,9 Rede BBB : 5,2

: 5,2 A Nobreza do Amor (reapresentação) : 5,1

: 5,1 Coração Acelerado (reapresentação) : 4,5

: 4,5 Comédia na Madruga: Vai Que Cola : 3,4

: 3,4 Hora 1: 4,1

Os números também mostraram a audiência de outros programas:

Balanço Geral Manhã : 1,8

: 1,8 Balanço Geral Manhã II : 2,4

: 2,4 Balanço Geral Manhã SP : 2,9

: 2,9 Fala Brasil : 2,9

: 2,9 Hoje em Dia : 2,8

: 2,8 Balanço Geral SP : 4,2

: 4,2 Igreja Universal : 5,5

: 5,5 A Escrava Isaura : 4,9

: 4,9 Cidade Alerta : 4,3

: 4,3 Cidade Alerta II : 6,0

: 6,0 Jornal da Record : 6,5

: 6,5 Coração de Mãe : 6,2

: 6,2 Reis: A Sucessão : 4,3

: 4,3 Chamas do Destino: 3,8

Esses números são medidos na Grande São Paulo, onde cada ponto representa aproximadamente 78.781 domicílios sintonizados. Esses dados são importantes para a avaliação do mercado publicitário e a programação das emissoras.