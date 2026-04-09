Entretenimento

Números consolidados de 8 de abril de 2026 são divulgados

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 2 dias atrás
1 minuto de leitura
Cena de A Nobreza do Amor. Foto: Divulgação/TV Globo
confira os números consolidados de 08/04/2026

A novela “A Nobreza do Amor” enfrenta dificuldades em termos de audiência. Atualmente, seus índices são baixos, e a reexibição da popular novela “Avenida Brasil” não está ajudando a melhorar os números, com as médias de audiência sendo inferiores às obtidas por “Rainha da Sucata”.

Apesar dos problemas de audiência na faixa das seis da tarde, a novela “Coração Acelerado” conseguiu atrair mais espectadores, apresentando uma performance melhor na mesma noite em que a programação da Globo foi alterada.

Na competição por audiência, o programa “SuperPop” superou ao filme exibido pela Band, consolidando sua posição entre os mais assistidos. Por outro lado, o programa “Alô Você” teve um desempenho fraco, igualando-se às médias registradas pelo programa “Se Liga, Brasil”, exibido pela manhã.

A seguir, estão os números de audiência consolidados para a quarta-feira, 8 de abril de 2026:

  • Bom Dia SP: 8,1
  • Bom Dia Brasil: 7,6
  • Encontro com Patrícia Poeta: 6,2
  • Mais Você: 7,3
  • SP1: 9,4
  • Globo Esporte: 10,0
  • Jornal Hoje: 10,5
  • Edição Especial: Terra Nostra: 11,1
  • Sessão da Tarde: Cabras da Peste: 8,5
  • SPTV: 10,3
  • Vale a Pena Ver de Novo: Avenida Brasil: 12,1
  • A Nobreza do Amor: 15,4
  • SP2: 17,5
  • Coração Acelerado: 19,1
  • Jornal Nacional: 21,9
  • Três Graças: 23,9
  • Libertadores: Junior x Palmeiras: 19,4
  • Segue o Jogo: 13,1
  • Big Brother Brasil 26: 10,8
  • Jornal da Globo: 6,9
  • Rede BBB: 5,2
  • A Nobreza do Amor (reapresentação): 5,1
  • Coração Acelerado (reapresentação): 4,5
  • Comédia na Madruga: Vai Que Cola: 3,4
  • Hora 1: 4,1

Os números também mostraram a audiência de outros programas:

  • Balanço Geral Manhã: 1,8
  • Balanço Geral Manhã II: 2,4
  • Balanço Geral Manhã SP: 2,9
  • Fala Brasil: 2,9
  • Hoje em Dia: 2,8
  • Balanço Geral SP: 4,2
  • Igreja Universal: 5,5
  • A Escrava Isaura: 4,9
  • Cidade Alerta: 4,3
  • Cidade Alerta II: 6,0
  • Jornal da Record: 6,5
  • Coração de Mãe: 6,2
  • Reis: A Sucessão: 4,3
  • Chamas do Destino: 3,8

Esses números são medidos na Grande São Paulo, onde cada ponto representa aproximadamente 78.781 domicílios sintonizados. Esses dados são importantes para a avaliação do mercado publicitário e a programação das emissoras.

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 2 dias atrás
1 minuto de leitura
Foto de Diego Marques

Diego Marques

Artigos relacionados

Macedo (Rodrigo García) e Ferette (Murilo Benício). Foto: Divulgação/Globo

Morte de Macedo e julgamento de Gerluce em ‘Três Graças’

11 horas atrás
Jornal da Globo. Foto: Reprodução

Números consolidados de 9 de abril de 2026.

18 horas atrás
Foto: Divulgação/SBT

SBT reúne Polegar, Dominó e Twister em programa especial

19 horas atrás
A apresentadora Ana Clara. Foto: Estevam Avellar/Globo

Globo reformula reality musical e planeja lançar novo grupo

23 horas atrás
© Copyright 2026, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo