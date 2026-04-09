Números consolidados de 8 de abril de 2026 são divulgados
A novela “A Nobreza do Amor” enfrenta dificuldades em termos de audiência. Atualmente, seus índices são baixos, e a reexibição da popular novela “Avenida Brasil” não está ajudando a melhorar os números, com as médias de audiência sendo inferiores às obtidas por “Rainha da Sucata”.
Apesar dos problemas de audiência na faixa das seis da tarde, a novela “Coração Acelerado” conseguiu atrair mais espectadores, apresentando uma performance melhor na mesma noite em que a programação da Globo foi alterada.
Na competição por audiência, o programa “SuperPop” superou ao filme exibido pela Band, consolidando sua posição entre os mais assistidos. Por outro lado, o programa “Alô Você” teve um desempenho fraco, igualando-se às médias registradas pelo programa “Se Liga, Brasil”, exibido pela manhã.
A seguir, estão os números de audiência consolidados para a quarta-feira, 8 de abril de 2026:
- Bom Dia SP: 8,1
- Bom Dia Brasil: 7,6
- Encontro com Patrícia Poeta: 6,2
- Mais Você: 7,3
- SP1: 9,4
- Globo Esporte: 10,0
- Jornal Hoje: 10,5
- Edição Especial: Terra Nostra: 11,1
- Sessão da Tarde: Cabras da Peste: 8,5
- SPTV: 10,3
- Vale a Pena Ver de Novo: Avenida Brasil: 12,1
- A Nobreza do Amor: 15,4
- SP2: 17,5
- Coração Acelerado: 19,1
- Jornal Nacional: 21,9
- Três Graças: 23,9
- Libertadores: Junior x Palmeiras: 19,4
- Segue o Jogo: 13,1
- Big Brother Brasil 26: 10,8
- Jornal da Globo: 6,9
- Rede BBB: 5,2
- A Nobreza do Amor (reapresentação): 5,1
- Coração Acelerado (reapresentação): 4,5
- Comédia na Madruga: Vai Que Cola: 3,4
- Hora 1: 4,1
Os números também mostraram a audiência de outros programas:
- Balanço Geral Manhã: 1,8
- Balanço Geral Manhã II: 2,4
- Balanço Geral Manhã SP: 2,9
- Fala Brasil: 2,9
- Hoje em Dia: 2,8
- Balanço Geral SP: 4,2
- Igreja Universal: 5,5
- A Escrava Isaura: 4,9
- Cidade Alerta: 4,3
- Cidade Alerta II: 6,0
- Jornal da Record: 6,5
- Coração de Mãe: 6,2
- Reis: A Sucessão: 4,3
- Chamas do Destino: 3,8
Esses números são medidos na Grande São Paulo, onde cada ponto representa aproximadamente 78.781 domicílios sintonizados. Esses dados são importantes para a avaliação do mercado publicitário e a programação das emissoras.