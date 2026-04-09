Queda de temperatura: 6 cuidados para sua saúde agora

As mudanças rápidas de temperatura que vemos pelo Brasil têm um impacto direto na nossa saúde. Nesses dias em que o clima varia entre calor e frio, o corpo tem que se adaptar a essas oscilações, e isso pode afetar nossa pele, respiração e até a imunidade. Por isso, é bom prestar atenção nos detalhes do dia a dia para evitar problemas e garantir que estamos bem.

O dermatologista Gustavo Saczk explica que a transição do verão para o outono, por exemplo, é um período que muitos subestimam. A queda de temperatura e a umidade diminuída podem causar danos à pele e ao sistema respiratório. Mudar alguns hábitos, como se hidratar bem e cuidar da pele, pode ajudar bastante a evitar desconfortos nessa época.

Então, que tal dar uma olhada em algumas dicas práticas para manter a saúde em dia com a mudança de estação?

1. Mantenha a hidratação, mesmo sem sede

Quando a umidade do ar cai e as temperaturas ficam mais amenas, muitas pessoas não sentem tanta sede, mas o corpo continua perdendo líquidos. Isso pode levar a uma desidratação leve e afetar nosso bem-estar.

A nutricionista Laita Balbio comenta que no clima seco, a percepção de secura não é tão forte, por isso é essencial beber água regularmente. Hidratar-se corretamente ajuda a manter as vias respiratórias saudáveis e fortalece a imunidade — muito importante quando os vírus estão circulando por aí.

Além disso, uma alimentação equilibrada com bastante frutas e verduras, ricas em vitaminas e minerais, é fundamental. Nutrientes como vitamina C e antioxidantes dão aquele reforço no sistema imunológico, ajudando nosso corpo a lidar com as mudanças de temperatura.

2. Não subestime os sintomas respiratórios

Infecções respiratórias não acontecem só no inverno, sabia? A Dra. Brianna Nicoletti alerta que essas doenças estão circulando durante todo o ano. Isso ocorre pela mudança no clima e também pela maior convivência em ambientes fechados, que facilita a transmissão de vírus.

Por isso, devemos estar sempre atentos aos sinais que nosso corpo dá, independente da estação. Não espere o frio chegar para tomar cuidado!

3. Evite ambientes fechados e pouco ventilados

Ficar em ambientes fechados durante essas mudanças de clima é super comum, mas isso pode aumentar a transmissão de vírus e agravar problemas respiratórios. A Dra. Brianna reforça que precisamos garantir que o ambiente em que estamos tenha boa ventilação e que cuidemos da higiene.

4. Cuide da pele

Quando o clima muda, a pele sente logo o impacto. Se você notou a pele mais seca ou sensível, não é coincidência. O ar seco e os banhos quentes podem danificar a barreira da pele. A dermatologista Camila Sampaio recomenda uma rotina de cuidados mais ajustada, garantindo bastante hidratação e evitando banhos muito longos e quentes.

5. Entenda os sinais de problemas de garganta

Mudanças de temperatura podem também causar inflamações na garganta. Se você tem episódios frequentes, vale a pena investigar as causas. Muitas vezes, o que parece ser uma simples dor pode ter outras raízes, e entender o que está acontecendo é importante para não cair em tratamentos equivocados.

Se a sua garganta está pedindo socorro, como quem tenta se manter no ritmo em um trânsito complicado, não ignore os sinais!

Lidar com essas transições de clima pode ser desafiador, mas com cuidado e pequenas mudanças, dá para passar pela estação mais tranquilo e saudável.