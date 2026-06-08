Banho quente: conheça 7 riscos para a sua saúde

Nos dias frios, quem é que resiste a um banho quente? É uma delícia se desligar do mundo lá fora, sentir a água morninha escorrendo pelo corpo e relaxar. Mas, cuidado! Esse prazer em excesso pode trazer algumas bengalas para nossa saúde, principalmente para a pele e os cabelos.

Arielle Nunes, coordenadora de Biomedicina da Faculdade Anhanguera Sorocaba, chama a atenção para um detalhe importante: a água muito quente pode acabar com a camada de proteção natural da pele. Isso pode resultar em ressecamento, coceira e até aquela descamação chata que ninguém gosta. Para quem já tem a pele sensível ou problemas circulatórios, é preciso redobrar os cuidados.

Vamos falar sobre alguns riscos do banho quente em excesso? Vem comigo!

1. Resseca a pele

Tomar banho com água muito quente é um convite ao ressecamento. Essa água quente vai tirando a hidratação natural da pele, que fica mais suscetível a desconfortos como coceira e descamação. Arielle explica que banhos longos e quentes agravam essa situação, deixando a pele mais seca e sem proteção. Assim, se você sair do banho com a pele repuxando, já sabe que algo está errado.

2. Pode piorar alergias e dermatites

Se você tem pele sensível ou alguma dermatite, a água quente pode ser uma vilã. Os sintomas como coceira e vermelhidão podem aparecer com mais frequência, e é bem desconfortável. É como dirigir com os pneus murchos — dá pra sentir que algo não está certo.

3. Afeta a saúde dos cabelos

E não só a pele sofre, não! O couro cabeludo também sente! Banhos quentes podem aumentar a oleosidade e danificar os fios, deixando as pontas ainda mais secas. Quem nunca saiu do banho achando que o cabelo estava mais sem vida?

4. Pode causar queda de pressão

Aqui vai uma dica: a água quente faz os vasos sanguíneos dilatarem. Isso pode causar tonturas e mal-estar, especialmente se você se levantar rápido após o banho. Imagina sair do banho e quase desmaiar — não é o que queremos, certo?

5. Favorece coceiras pelo corpo

Mesmo quem não tem problemas de pele pode ficar incomodado. Banhar-se com água muito quente pode aumentar a sensibilidade, fazendo com que até a toalha cause coceiras. É como aquela situação em que você fica suando em um dia quente — um desconforto desnecessário.

6. Pode prejudicar a barreira natural da pele

A camada de proteção da pele é essencial para nos proteger de microrganismos e irritantes. Se essa barreira é agredida constantemente pela água quente, a pele fica vulnerável. É preciso cuidar bem dessa proteção, assim como cuidamos do nosso carro.

7. O excesso pode causar desconforto respiratório

E se você já tem rinite ou sinusite, cuidado! O vapor quente pode trazer desconfortos respiratórios, especialmente em lugares pouco ventilados. Descer a serra de carro com os vidros fechados é uma coisa; sentir-se abafado em casa com o vapor é outra!

A sugestão é simples: opte por um banho morno e evite longos períodos sob a água quente. Um banho gostoso não precisa ser uma maratona. Até pequenas mudanças na temperatura já fazem a diferença. Afinal, o que queremos é manter a saúde da pele e do corpo em dia, né?