Avaliação dermatológica: descubra sua importância antes de tratamentos

Os procedimentos estéticos minimamente invasivos estão em alta. Eles prometem resultados rápidos e uma recuperação bem mais rápida, mas é bom lembrar: isso não significa que são isentos de riscos. Muitas pessoas acabam acreditando que qualquer um pode fazer sem uma avaliação dermatológica antes, e isso pode gerar complicações, viu? Para cortar essa encrenca, uma conversa com o dermatologista pode ser o primeiro passo certeiro.

Segundo o Dr. Daniel Cassiano, dermatologista e membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia – Regional São Paulo, cada procedimento traz seus riscos. Se não fizer uma análise detalhada da pele, fica mais difícil garantir um tratamento seguro. E é aí que entra o papel do dermatologista: ele sabe identificar problemas de pele que podem até impedir um tratamento.

Atente-se às condições que podem passar batido

A Dra. Elizabeth Senra, também da SBD-RESP, coloca que uma avaliação prévia é indispensável. É nesse momento que o especialista identifica condições que podem mudar o resultado do tratamento ou até agravar problemas já existentes. A Dra. Paula Tiemi Fujioka complementa que há um monte de doenças de pele que podem passar despercebidas sem essa avaliação. E isso é preocupante!

Ela explica que lesões que parecem inofensivas, como algumas neoplasias cutâneas, podem ser confundidas com problemas benignos. E se tentarmos tratar essas lesões sem um diagnóstico adequado, podemos atrasar o tratamento e até permitir que elas se agravem.

Além disso, condições como psoríase e vitiligo precisam de atenção: elas podem levar ao fenômeno de Koebner, onde lesões típicas aparecem em áreas saudáveis da pele após traumas, como os causados por procedimentos estéticos.

Preste atenção nas doenças de pele

Alergias, acne e outras condições já existentes podem ser uma armadilha. O Dr. Daniel Cassiano afirma que é muito comum encontrar algo que merece uma atenção especial antes de qualquer tratamento estético. O dermatologista deve examinar a pele antes de qualquer coisa. Afinal, a pele é como um livro que fala sobre a saúde do paciente.

A Dra. Paula Tiemi Fujioka ainda alerta sobre lesões infecciosas, como verrugas e herpes, que podem ser confundidas com alterações benignas. Muitas vezes, essas condições se espalham pela pele devido a manipulações inadequadas, o que pode tornar tudo um pouco mais complicado.

Cuidado com condições inflamatórias

Doenças inflamatórias, como melasma ou rosácea, requerem uma atenção redobrada. Esses problemas costumam piorar com técnicas agressivas, como peelings profundos e lasers. “O dermatologista precisa optar por métodos mais suaves, porque procedimentos muito intensos podem provocar surtos”, destaca a Dra. Paula.

Ela explica que, durante a consulta, o médico também checa sinais de inflamação ou alergias. Se houver áreas avermelhadas ou descamação, pode ser melhor esperar um pouco até que a situação se estabilize.

Questões de saúde e medicações têm seu papel

Às vezes, não é só a pele que precisa de análise. Pacientes com diabetes ou problemas circulatórios, por exemplo, podem ter cicatrização comprometida. O Dr. Daniel ressalta que é vital garantir que as condições de saúde estejam sob controle antes de qualquer procedimento estético.

A Dra. Paula ainda lembra que doenças autoimunes e neurológicas podem limitar o que é seguro pra cada paciente. E não dá pra esquecer do histórico de medicações. Uso de anticoagulantes, por exemplo, pode mudar a abordagem que o dermatologista vai seguir.

Cuidados do dia a dia importam

Mais do que exames, os hábitos de vida do paciente também pesam no sucesso do procedimento estético. “Fumar e ficar muito tempo exposto ao sol podem impactar bastante o resultado”, afirma a Dra. Paula Tiemi.

O dermatologista não apenas trata, mas deve orientar os pacientes a adotar um estilo de vida saudável. Assim, não só os efeitos dos procedimentos podem ser potencializados, mas a saúde em geral também ganha!

Quer saber? Uma avaliação médica bem feita ajuda a reduzir riscos e a garantir que o tratamento atenda às necessidades individuais. E com essa segurança, é melhor para todo mundo, tanto para o médico quanto para o paciente.

Ainda vale lembrar: estética não é simples. Para ter resultados legais, é preciso que o profissional tenha conhecimento profundo e experiência. Quando for à consulta, tenha certeza de que o especialista vai avaliar tudo direitinho. Fica a dica!