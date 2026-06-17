Asperger nas redes: descubra por que o autismo cresce

Nos últimos anos, as redes sociais se tornaram um verdadeiro caldeirão de informações sobre autismo, principalmente sobre a antiga Síndrome de Asperger. Você já ficou navegando por vídeos e postagens que acumulam milhões de visualizações? Muita gente gosta de compartilhar suas lutas com a socialização, sentimentos de inadequação e interesses muito específicos. Isso tudo fez com que muitos se identificassem com o Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Mas, tem um alerta importante rolando entre os especialistas. Apesar do crescimento da conscientização sobre o autismo na vida adulta, o fenômeno também desencadeou um problema: a possibilidade de autodiagnósticos errôneos. O que a médica e pesquisadora Gabriela Guimarães destaca é que o termo “asperger”, embora muito popular, vem com uma história que pode passar despercebida por quem acompanha essas discussões nas redes.

O conceito foi descrito pelo médico austríaco Hans Asperger nos anos 1940, em meio a um contexto europeu bem complicado, marcado por ideias eugênicas. Hoje em dia, a síndrome não é mais um diagnóstico separado; ela foi incorporada ao TEA, e é importante entender essa mudança.

Nem toda dificuldade social é autismo

Um dos enganos mais comuns é achar que qualquer dificuldade social é sinônimo de autismo. Timidez, introversão e até mesmo ansiedade em situações sociais podem causar confusões, mas nem sempre isso indica que a pessoa seja autista. Gabriela comenta que existem outras condições que podem gerar experiências similares, como traumas, transtornos de humor e TDAH, por exemplo. Ou seja, não dá para sair por aí categorizando tudo como autismo.

Ela explica que o autismo é uma condição de neurodesenvolvimento. Ou seja, os sinais estão presentes desde a infância, mesmo que nem sempre tenham sido notados. Para fazer um diagnóstico preciso, é essencial olhar para a história de desenvolvimento da pessoa, os sinais precoces e o impacto funcional disso tudo na vida dela.

O papel das redes sociais

As redes sociais têm desempenhado um papel crucial na discussão sobre saúde mental e neurodiversidade. Para muitos adultos, especialmente mulheres, essas plataformas se tornaram um canal para buscar ajuda após anos enfrentando dificuldades sem resposta. Você já conversou com alguém que encontrou apoio após ver um vídeo? É um sentimento libertador.

Só que é bom ter cuidado! Os algoritmos, muitas vezes, simplificam questões complexas. Eles podem transformar comportamentos comuns em sinais clínicos, e isso pode ser problemático. Exalta Gabriela: “Nem toda sensação de inadequação social indica um transtorno do neurodesenvolvimento.” O que ela quer dizer é que é vital distinguir entre um aumento no acesso à informação e a transformação de características humanas em diagnósticos.

O que é considerado no diagnóstico?

Para chegar a um diagnóstico de autismo, os especialistas consideram vários fatores:

– Histórico de desenvolvimento desde a infância.

– Dificuldades persistentes na comunicação e interação social.

– Presença de interesses restritos ou comportamentos repetitivos.

– Alterações sensoriais.

– Impacto funcional na vida cotidiana.

– Verificação de outras condições que possam explicar os sintomas.

Esse processo costuma envolver entrevistas clínicas, informações sobre a história familiar e relatos de pessoas que acompanharam o desenvolvimento do paciente. É um quebra-cabeça que precisa ser montado com cuidado.

Entre conscientização e banalização

A Gabriela ainda ressalta um ponto vital: encontrar o equilíbrio entre reconhecer aqueles que passaram anos sem diagnóstico e evitar a banalização do autismo, que é uma condição complexa. Embora o autismo nível 1 de suporte mereça visibilidade, também é essencial manter a precisão nos diagnósticos. A missão é garantir que cada pessoa receba a avaliação correta e o tratamento que realmente se encaixa na sua realidade, sem invalidar o sofrimento de quem busca respostas.

E você, já teve um momento de identificação com algo assim? Essa conversa continua a crescer, e é importante que a gente mantenha um olhar atento e acolhedor sobre os temas do autismo e da neurodiversidade.