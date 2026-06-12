Albinismo: saiba como a condição impacta pele e visão

O Dia Internacional de Conscientização sobre o Albinismo, celebrado em 13 de junho, é uma data que merece nossa atenção. Não é apenas uma simples lembrança, mas uma oportunidade de conversarmos sobre uma condição genética que afeta milhares de pessoas. É claro que ainda há muita desinformação e preconceito por aí, e esse assunto requer uma abordagem mais leve e esclarecedora.

A ONU estima que o albinismo atinge cerca de 1 em cada 17 mil a 20 mil pessoas na América do Norte e na Europa, mas a realidade muda bastante em outras partes do mundo. Por exemplo, na Tanzânia, essa relação se torna mais alarmante: 1 em cada 1,4 mil habitantes. Aqui no Brasil, cerca de 21 mil pessoas vivem com essa condição, segundo dados da Secretaria de Atenção Primária à Saúde. O albinismo é caracterizado pela baixa produção de melanina, o que resulta em pele e cabelos claros, além de alterações na visão.

O dermatologista Dr. Ismael Alves Rodrigues Júnior, que é professor, ressalta que o albinismo não é uma doença contagiosa e não afeta a inteligência. As principais características incluem pele e cabelos muito claros, olhos com pouca pigmentação e, em muitos casos, alterações visuais. Isso significa que as diversas nuances da condição precisam ser conhecidas e respeitadas.

Cuidado solar é fundamental, e o Dr. Ismael enfatiza que isso deve começar desde a infância. É uma questão de saúde: usar protetor solar de amplo espectro, mesmo em dias nublados, e reaplicá-lo ao longo do dia, especialmente após suar, é vital. Chapéus de aba larga, roupas de mangas longas e tecidos com proteção UV também são excelentes aliados. Quando possível, buscar sombra e evitar a exposição direta ao sol, principalmente entre 10h e 16h, é uma boa estratégia.

Riscos de câncer de pele

A melanina age como nossa armadura natural contra os raios UV do sol. Para quem tem albinismo, essa proteção é mínima, e isso os torna mais suscetíveis a queimaduras solares. O Dr. Ismael alerta que queimaduras não se limitam apenas a casos graves; até mesmo um simples avermelhamento da pele pode ser considerado uma queimadura solar.

Sem proteção adequada, as queimaduras se tornam comuns entre essas pessoas. Isso eleva consideravelmente o risco de câncer de pele, especialmente em países tropicais como o Brasil, onde a radiação solar é intensa. Manter uma fotoproteção eficaz e realizar acompanhamento dermatológico regular pode fazer toda a diferença. Detectar lesões de pele precocemente aumenta as chances de tratamento bem-sucedido.

Consequências oftalmológicas causadas pelo albinismo

E os olhos, ah, os olhos! Eles também são bastante impactados por essa condição. Ao contrário do que se pensa, as cores de olhos mais exóticas, como verde e azul, não são as raras. O vermelho e o violeta são as verdadeiras joias no que diz respeito à raridade.

A Dra. Amanda Barros Picanço, oftalmologista, explica que o impacto visual do albinismo varia entre os indivíduos. Algumas pessoas podem ter uma visão moderadamente reduzida, enquanto outras enfrentam desafios mais sérios. Geralmente, essa condição é estável ao longo da vida, mas as limitações visuais podem afetar o dia a dia em várias esferas, desde a escola até o trabalho.

Aqui estão algumas alterações oftalmológicas que estão na lista de desafios que as pessoas com albinismo podem enfrentar:

1. Hipoplasia foveal

A hipoplasia foveal é uma condição em que a região central da retina não se desenvolve plenamente. Isso pode diminuir a acuidade visual, tornando atividades que exigem visão detalhada, como ler, mais desafiadoras.

2. Nistagmo

Movimentos involuntários e rápidos dos olhos, conhecidos como nistagmo, podem surgir logo nos primeiros meses de vida. Isso acaba dificultando a estabilidade da visão e pode afetar a percepção visual.

3. Estrabismo

Essa condição, que é o desalinhamento dos olhos, é relativamente comum em quem tem albinismo. Dependendo da gravidade, pode prejudicar a coordenação visual e a percepção do ambiente.

4. Erros refrativos

Miopia, hipermetropia e astigmatismo aparecem com mais frequência entre essas pessoas e podem exigir correção com óculos ou outros recursos ópticos.

5. Alterações nas vias visuais

Por fim, as fibras nervosas que transmitem as informações visuais podem cruzar de maneira diferente, o que pode prejudicar a visão binocular e a percepção de profundidade.

A Dra. Amanda também destaca que a melanina é crucial não só pela coloração, mas porque durante o desenvolvimento fetal, sua presença é fundamental para a formação correta das estruturas oculares. A falta dela pode levar a características visuais únicas, como a fotofobia, que é a sensibilidade excessiva à luz.

Vivendo, aprendendo e respeitando a diversidade, só conseguimos avançar!