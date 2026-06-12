Estatinas: descubra como controlar o colesterol alto

Silencioso e geralmente sem avisos, o colesterol alto é um fator que muita gente só descobre ao fazer exames de rotina. Embora muitas vezes não apresente sintomas, ele pode ser um grande vilão para a saúde do coração. Quando os níveis de LDL, conhecido como “colesterol ruim”, estão altos, as artérias começam a acumular gordura. Isso pode formar placas que dificultam o fluxo sanguíneo, colocando a saúde em risco.

Esse processo pode levar a complicações sérias, como infarto e AVC. A endocrinologista Dra. Deborah Beranger destaca que o colesterol elevado tem relação com nossos hábitos, mas também com a genética. Se você curte aquela cervejinha no fim de semana, costuma pular na academia e ainda tem uma dieta carregada de gordura, presta atenção! Isso pode ser um risco. E para quem tem histórico na família, a medicação pode ser necessária em algum momento.

E é aqui que entram as estatinas, que são como os heróis desse filme. Esses medicamentos ajudam a reduzir os níveis de colesterol e proteger o coração.

Como as estatinas ajudam a reduzir o colesterol ruim?

O farmacêutico Dr. Maurizio Pupo explica que as estatinas atuam na produção de colesterol do corpo. Elas inibem uma enzima chamada HMG-CoA redutase, a responsável pela produção do colesterol. Simples, né? Quando essa enzima é bloqueada, o LDL, aquele colesterol que queremos manter sob controle, diminui também.

Quem já tomou estatinas sabe que em pouco tempo é possível notar a baixa no colesterol. Por conta disso, esses medicamentos são uma boa opção para quem precisa ajustar os níveis, mas lembrando que tudo deve ser avaliado com um médico.

A doença silenciosa exige exames periódicos

A Dra. Aline Lamaita alerta que, muitas vezes, os alertas sobre colesterol alto aparecem tarde demais. Como essa condição é silenciosa, a primeira manifestação pode ser um infarto ou um AVC. Trágico, não? Por isso, é fundamental fazer check-ups regulares. Exames de sangue ajudam a monitorar os níveis de colesterol, permitindo agir antes que problemas maiores se instalem.

Estatinas para o tratamento do colesterol alto

Quando falamos em estatinas, os nomes que costumam aparecer são a rosuvastatina e a atorvastatina. Dr. Maurizio Pupo comenta que ambas têm um efeito similar, mas funcionam de maneiras diferentes. A rosuvastatina é mais rápida na hora de reduzir o colesterol. Você pode começar a ver resultados em até 15 dias. Já a atorvastatina pode demorar um pouco mais, cerca de 30 a 40 dias.

Mas a escolha do medicamento certo vai depender de cada caso. Se você tem um histórico que aumenta o risco cardiovascular, em muitos casos, os médicos podem optar por uma droga mais potente.

Quando uma ou outra opção pode ser a mais adequada

De acordo com Dr. Pupo, a atorvastatina é muitas vezes a opção mais segura para quem tem diabetes ou problemas renais. Por outro lado, a rosuvastatina interage menos com outros medicamentos, o que é uma vantagem, especialmente para idosos que costumam estar em tratamento com várias medicações.

Tratamento vai além da medicação

Embora as estatinas sejam uma ótima arma no controle do colesterol, não podemos esquecer que mudar o estilo de vida é igualmente importante. Uma alimentação balanceada e a prática regular de exercícios entram na lista das recomendações.

A Dra. Deborah Beranger menciona que a adesão ao tratamento contínuo pode ser um desafio. Muita gente para de tomar o remédio assim que os níveis voltam ao normal, mas isso pode ser um grande erro. O colesterol pode atingir níveis altos novamente, então é crucial manter o acompanhamento médico.

A Dra. Aline Lamaita ressalta que a intensidade do tratamento varia de pessoa para pessoa. Se você já está com os níveis acima do desejado, é melhor ficar em dia com o médico. Afinal, o controle do colesterol não é um tira-teima, mas um trabalho contínuo de observação e cuidados.

Tudo isso é para garantir que possamos curtir a vida ao volante sem preocupações!