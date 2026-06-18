8 sinais de que ficar sentado excessivamente pode fazer mal

Com a crescente popularização do trabalho remoto e o uso intensivo de telas, é cada vez mais comum passar horas sentado. Para muitos de nós, isso se tornou um hábito quase automático. Mas, embora parecer inofensivo, essa posição prolongada pode trazer uma série de problemas sérios para a nossa saúde, que vão muito além do que imaginamos.

O ortopedista Dr. João Grangeiro, que é diretor médico da Associação Brasileira Beneficente de Reabilitação (ABBR), chama a atenção para os sinais que o corpo envia quando estamos em uma maratona de horas no mesmo lugar. Olhando para a estrada, ele ressalta que nosso corpo foi projetado para se mover. Quando ficamos parados, não é apenas a nossa coluna que sofre, mas todo o sistema circulatório e, até mesmo, nossa saúde mental.

Nesse clima de conversa informal, vamos explorar oito sinais que mostram que você pode estar passando muito tempo sentado.

1. Dores frequentes nas costas

Um dos primeiros avisos que seu corpo dá são aquelas dores insuportáveis nas costas, especialmente na região lombar. Isso acontece porque a coluna precisa suportar peso durante longas horas, e muitas vezes a postura não ajuda em nada.

2. Rigidez no pescoço e nos ombros

Se você já ficou naquela posição em que seu olhar fixa na tela por tempo demais, frequentemente vai perceber uma tensão chata no pescoço e ombros. Essa sensação de travamento é sinal de que seus músculos estão pedindo uma pausa.

3. Formigamento nas pernas

Sentar por muito tempo pode afetar a circulação e provocar a famosa dormência nas pernas. Se você já sentiu seus membros inferiores se comportando como se estivessem “adormecidos”, sabe do que estou falando.

4. Inchaço nos pés e tornozelos

Quando você imobiliza sua posição por muito tempo, a circulação não vai tão bem. O resultado? Inchaço em pés e tornozelos, que pode ser bem desconfortável ao final do dia.

A falta de movimentação regular pode favorecer a rigidez muscular e reduzir a flexibilidade ao longo do tempo (Imagem: Hazal Ak | Shutterstock)

5. Perda de flexibilidade

Quando os músculos e articulações ficam parados, a flexibilidade vai embora. Fazer aquelas tarefas simples, como agachar ou alcançar algo, pode se tornar um verdadeiro desafio.

6. Cansaço constante

Você já sentiu que, mesmo sem fazer esforço físico, está sempre cansado? Pois é, a falta de movimento pode ser uma das responsáveis por essa sensação de fadiga, já que prejudica nosso metabolismo.

7. Ganho de peso

Sabe aquela história de que “muita calma nessas horas”? Pois bem, passar tempo demais sentado diminui o nosso gasto energético. O resultado pode ser o acúmulo de gordura e, claro, o aumento do risco de obesidade.

8. Dificuldade para manter uma boa postura

Com o tempo, a musculatura que sustenta a coluna pode enfraquecer. Manter uma postura adequada, que já não é uma tarefa fácil, se torna ainda mais complicado.

Como reduzir os impactos?

Se você se identificou com alguns desses sinais, calma lá! O Dr. João Grangeiro sugere algumas dicas práticas. Levante-se a cada hora, faça uma caminhada rápida ou alongue-se. E não vamos esquecer da importância de incluir a atividade física regular na rotina. Isso ajuda a compensar os efeitos do sedentarismo.

E, claro, se você notar dores que não vão embora ou qualquer desconforto constante, procurar um médico é sempre uma boa ideia. O que vale é cuidar da sua saúde e, quem sabe, melhorar a experiência ao volante também. Afinal, a estrada é longa e cheia de aventuras!