6 hábitos para prevenir rinite e sinusite no inverno

Com a chegada do inverno, sempre surge aquela sensação chata de nariz entupido, espirros e coriza. Muitas vezes, encaramos esses sintomas como se fossem só o frio batendo à porta. Mas, na verdade, o que realmente causa o desconforto são os nossos hábitos durante essa época do ano.

Não podemos culpar o frio sozinho. A otorrinolaringologista Elisa Campbell Ferreira, do Otolife no Barralife Medical Center, no Rio de Janeiro, explica que o que realmente agrava a rinite e a sinusite são as horas passadas em ambientes fechados e a maior exposição a poeira, ácaros e, claro, vírus. E, para piorar, o ar seco pode deixar a mucosa nasal vulnerável.

Quando a gente fecha tudo e liga o aquecedor, as chances de ter uma obstrução nasal aumentam. A médica enfatiza que sentir o nariz entupido todo dia não é algo normal. Se a obstrução não melhorar em algumas semanas ou voltar com frequência, é importante consultar um médico para entender o que está acontecendo.

E quais são os cuidados que podemos ter para evitar crises de rinite e sinusite no inverno? Aqui vão algumas dicas práticas!

1. Faça lavagem nasal diariamente

A irrigação nasal com soro fisiológico é uma ótima aliada. Ela ajuda a limpar secreções e agentes irritantes, além de manter a mucosa hidratada. Elisa garante que essa é uma das maneiras mais eficazes de aliviar os sintomas, desde que a técnica seja aplicada corretamente, sem pressão excessiva.

2. Mantenha uma boa hidratação

Beba água! Isso vai evitar que as vias respiratórias fiquem ressecadas e vai ajudar a eliminar secreções. Manter-se hidratado também fortalece as defesas naturais do corpo, algo muito importante nessa época.

3. Areje os ambientes

Mesmo que a temperatura esteja lá embaixo, nunca é demais abrir as janelas por um tempo. Isso ajuda a renovar o ar dentro de casa e diminui a concentração de vírus e poeira que, muitas vezes, nos fazem espirrar.

4. Lave cobertores e roupas de cama antes de usar

Cobertores que ficam guardados por muito tempo costumam acumular poeira e ácaros. E nada pior do que se esquentar embaixo de um cobertor que só traz desconforto! Não esqueça de prestar atenção nos colchões, travesseiros e até nas cortinas.

5. Evite descongestionantes nasais sem orientação médica

É bom ficar atento! Embora esses medicamentos ofereçam alívio rápido, o uso frequente pode causar efeito rebote e agravar a nasal congestionada. Melhor procurar ajuda do médico, né?

6. Atenção ao ar-condicionado e aos aquecedores

Esses aparelhos podem ser ótimos para o conforto, mas secam as vias respiratórias se usados demais. Mantenha os filtros limpos e evite o uso contínuo. Às vezes, uma umidificação simples pode fazer toda a diferença.

Crianças merecem atenção especial

Os pequenos costumam sofrer mais no inverno. De acordo com Elisa, crianças em creches e escolas podem pegar de 12 a 18 infecções virais por ano. É fundamental ficar de olho. Se a secreção nasal persistir mais de duas semanas, ou se houver febre prolongada, pode ser hora de consultar um médico.

Prevenção é um cuidado essencial

Pequenos hábitos, como a lavagem nasal diária e o controle da rinite, podem ajudar a reduzir os sintomas e prevenir crises de sinusite. Como Elisa lembra, muita gente só busca ajuda quando os problemas já estão sérios. Mas a prevenção é uma forma inteligente de garantir que a gente aproveite o inverno sem incômodos!