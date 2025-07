Zambelli solicita acareação, mas evita voltar ao Brasil

Deputada Carla Zambelli Solicita Acareação, Mas Tem Receio de Comparecer ao Brasil

A deputada federal Carla Zambelli, que se encontra na Itália, solicitou uma acareação com o hacker Walter Delgatti Neto no âmbito do processo de cassação que está enfrentando na Câmara dos Deputados. No entanto, Zambelli não comparecerá se a acareação for presencial. O motivo para essa decisão é seu temor de ser presa ao retornar ao Brasil.

A parlamentar é alvo de um mandado de prisão e, segundo o seu advogado, Fábio Pagnozzi, ela só participaria da acareação se fosse realizada por videoconferência. Pagnozzi argumentou que o uso de tecnologia para a realização de audiências se tornou comum na Justiça, citando o exemplo de pessoas que estão detidas e que podem ser ouvidas à distância.

Essa situação levanta questões sobre como a Justiça brasileira deve lidar com casos envolvendo parlamentares que enfrentam processos judiciais. O advogado de Zambelli pede um tratamento diferenciado para sua cliente, enfatizando que o procedimento por videoconferência é uma prática válida e já utilizada em diversas situações.

Com essa solicitação, Zambelli tenta evitar a prisão, mas a decisão sobre a realização da acareação e a forma como será conduzida ainda está em aberto. As circunstâncias em que a deputada se encontra complicam ainda mais o cenário político e judicial em que está inserida.