10 praias no Sudeste para qualquer orçamento

O Sudeste do Brasil é um verdadeiro paraíso, especialmente quando o assunto são suas praias de tirar o fôlego. A região é repleta de lugares que misturam natureza exuberante com ótimas opções de estrutura, atendendo a todos os perfis de viajantes, desde os mais aventureiros até os que buscam conforto.

O melhor de tudo é que muitos desses destinos oferecem uma experiência incrível sem pesar no bolso. Você pode relaxar em cenários incríveis, gastando pouco com locomoção, hospedagem e comida. É uma combinação perfeita para quem quer fazer uma viagem inesquecível!

Praias a explorar no Sudeste brasileiro

Praias cariocas

A Praia do Aventureiro, na Ilha Grande, é um verdadeiro tesouro para quem ama a natureza em seu estado mais puro. Com paisagens rústicas e bem preservadas, ela proporciona uma experiência única. Se você busca um momento de conexão com a natureza, esse é o lugar.

Outra praia que não pode ficar de fora é Itacoatiara, em Niterói. Atraindo surfistas com suas ondas fortes, esse local também encanta os amantes de vistas de tirar o fôlego. É o destino ideal para quem quer misturar diversão com um pouco de emoção.

Se você preferir um cenário de tranquilidade, a Praia do Forte, em Cabo Frio, é perfeita. Com águas cristalinas e areia branquinha, é difícil não se apaixonar. E para quem quer um verdadeiro “Caribe Brasileiro”, o Pontal do Atalaia, em Arraial do Cabo, é famoso por suas águas límpidas que encantam qualquer turista.

Praias paulistas

Em São Paulo, o Guarujá se destaca com a Praia da Enseada. Essa praia oferece várias opções de hospedagem econômicas, principalmente durante a alta temporada. Se você planejar direitinho, vai encontrar albergues e pousadas a preços super acessíveis. E a facilidade de chegar lá de ônibus é um ponto positivo para quem quer economizar na viagem.

Ubatuba é outro destino que merece ser mencionado. A Praia do Cedro é famosa por sua beleza rústica e pela trilha que leva até ela, perfeita para quem busca uma experiência marcante. E se você procura tranquilidade em meio à natureza, a Praia do Bonete é uma ótima pedida.

A Praia de Maresias, em São Sebastião, é popular entre surfistas por suas ondas ideais e também pela vida noturna agitada. É um lugar que combina bem estrutura e beleza natural, garantindo momentos satisfatórios durante a visita.

Praias capixabas

Não podemos esquecer do Espírito Santo! A Praia da Costa, em Vila Velha, é um lugar que harmoniza a beleza natural com uma estrutura ótima para famílias. Aqui, você encontra conforto e diversão para todos.

Outra praia que se destaca é a Praia de Itaúnas, em Conceição da Barra. Com suas dunas imponentes e acomodações econômicas, é uma opção imperdível para quem quer relaxar na praia sem gastar muito.

Essas praias do Sudeste são ideais para quem quer explorar o litoral sem estourar o orçamento. Com paisagens de encher os olhos e opções acessíveis de hospedagem e alimentação, cada uma delas traz experiências ricas e inesquecíveis.