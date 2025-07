Morre Gedelti Gueiros, fundador da Igreja Maranata, aos 93 anos

Faleceu Gedelti Gueiros, fundador da Igreja Cristã Maranata

Na madrugada deste sábado (5), morreu Gedelti Gueiros, aos 93 anos. Ele era o fundador e presidente da Igreja Cristã Maranata, reconhecida no Espírito Santo e em várias partes do Brasil. A informação foi divulgada nas redes sociais da instituição, que também prometeu informar em breve sobre os detalhes do velório e sepultamento.

Nos últimos dias, a Igreja havia solicitado orações pelo estado de saúde de seu líder, que estava internado há quatro dias devido a problemas cardíacos.

Gedelti Gueiros fundou a Igreja Cristã Maranata em janeiro de 1968, na cidade de Vila Velha. Atualmente, a Igreja declara ter mais de 1 milhão de membros no Brasil e exterior.

Recentemente, em uma de suas pregações, ele destacou a importância de valorizar a alma, especialmente em tempos de crise. "Temos de valorizar a alma. Ela aspira pelo Deus vivo", afirmou, ressaltando a necessidade de conexão espiritual.

Em suas reflexões sobre o cristianismo, Gedelti destacou que o Evangelho é um mistério que deve ser sentido, e não apenas entendido. Ele falou sobre a relevância da igreja no contexto espiritual e profético.

A morte de Gedelti Gueiros foi lamentada por diversas personalidades públicas. O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, decretou luto oficial de três dias e expressou suas condolências à família e à comunidade da Igreja Maranata. “Um homem de fé, que dedicou sua vida ao Evangelho e tocou milhares de pessoas com sua missão”, disse o governador.

O prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini, também destacou a importância da figura de Gedelti para a sociedade capixaba. Ele declarou que a Prefeitura se solidariza com os familiares e amigos, reconhecendo a grande perda representada pela partida do pastor.

A matéria será atualizada com mais informações conforme forem divulgadas.