Youtuber explora hotel abandonado na China e encontra carros de luxo

Em Macau, um famoso hotel cinco estrelas se tornou um verdadeiro ícone do abandono. Fechado desde 2016, o espaço permanece intocado há quase uma década, guardando em suas entradas e no estacionamento uma coleção de carros de luxo que parece ter congelado no tempo. É um cenário que contrasta radicalmente com o glamour que um dia fez parte da experiência de muitos visitantes.

A situação desse hotel não passou despercebida. Um vídeo recente do canal no YouTube chamado “Exploring the Unbeaten Path” reacendeu o interesse pela propriedade. Com mais de meio milhão de visualizações, o vídeo mostra todos os detalhes desse local que já foi sinônimo de sofisticação e agora se tornou um exemplo de decadência.

Logo na entrada, três Rolls-Royce Phantom chamam a atenção. Esses carros eram usados para transportar hóspedes VIP, mas agora exibem vidros quebrados, pichações e uma camada grossa de poeira. Essa imagem é impactante, pois esses veículos simbolizavam status e exclusividade numa época em que o hotel era um dos pontos mais badalados de Macau.

Carros milionários esquecidos

Além dos Rolls-Royce, os exploradores encontraram uma variedade de outros veículos de luxo, como um Toyota Alphard, um Audi A8, um Porsche Cayenne, uma limusine Dodge Charger, e até um Hummer H2. Todos esses carros permanecem abandonados, criando um cenário que parece saído de um filme pós-apocalíptico.

Especialistas destacam que muitos desses automóveis ainda têm potencial para serem restaurados, já que alguns mantêm uma estrutura razoável, apesar do tempo e da falta de cuidados.

Relíquias do luxo no estacionamento

A decadência do local é um lembrete de como tudo pode mudar rapidamente. O hotel, por muitas décadas considerado um símbolo do luxo em Macau, perdeu o prestígio após sua conexão com escândalos de crime organizado e episódios de violência. Esses eventos arruinaram a imagem do empreendimento, levando ao seu fechamento definitivo.

Reputação destruída e futuro incerto do hotel abandonado

Hoje, Macau, famosa por seus cassinos e ostentação, também abriga essa memória silenciosa de excessos. Após nove anos, tanto o hotel quanto os carros que ali estão permanecem num futuro incerto, transformando o lugar em um enigma urbano e uma prova de que até o luxo pode desmoronar.