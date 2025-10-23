SBT anuncia especial de Natal com Zezé Di Camargo e Gusttavo Lima

O SBT está se preparando para um final de ano especial, focado em música e celebração. Zezé Di Camargo, Gusttavo Lima e Ana Castela se reunirão para gravar um especial de Natal. As gravações estão programadas para os dias 11, 17 e 19 de novembro, mas a emissora ainda não definiu uma data exata para a exibição do programa.

Este ano, o especial promete ser diferente do anterior, quando Gusttavo Lima foi o único convidado. Agora, a ideia é reunir diversos artistas da música sertaneja em um formato mais inclusivo e voltado para a família. Embora muitas informações sobre o evento, como detalhes de direção e local, ainda não tenham sido divulgadas, a estratégia do SBT é valorizar o entretenimento musical nesta época do ano, trazendo uma programação positiva.

Além do especial de Natal, o SBT também confirmou sua participação no “Réveillon 2026”, em colaboração com o evento “Vira Brasil”, que é realizado pela Igreja Batista da Lagoinha. Esse evento foi um sucesso em 2024, alcançando mais de 11 milhões de telespectadores em todo o Brasil, e a emissora está animada para dar continuidade a essa exibição.

A CEO do SBT, Daniela Abravanel Beyruti, comentou sobre a importância de ter um conteúdo familiar e ao vivo no dia 31 de dezembro. Ela se mostrou entusiasmada com a proposta do evento, que envolve fé, esperança e alegria. Daniela afirmou que a edição anterior superou as expectativas, se tornando um espetáculo completo de entretenimento na televisão, com uma produção de alta qualidade.

O cantor e pastor André Valadão, que está à frente do “Vira Brasil”, também comemorou a renovação da parceria com o SBT. Ele revelou que a próxima edição promete ser ainda mais grandiosa. O evento pretende reunir mais de 100 mil pessoas em cidades como São Paulo, Belo Horizonte e Orlando, além de milhões de telespectadores na sintonização do SBT.

O “Vira Brasil” incluirá horas de louvor, adoração e mensagens de fé, consolidando-se como uma das maiores comemorações cristãs na televisão aberta do Brasil.