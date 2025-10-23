Bagdá vai à mansão de Arminda para cobrar dívida de Raul

Os próximos episódios de Três Graças estão repletos de tensão e reviravoltas. A trama apresentará a invasão da mansão de Arminda, interpretada por Grazi Massafera, por uma gangue liderada por Bagdá, personagem de Xamã. Essa invasão acontece em busca do pagamento de uma dívida relacionada a drogas que Raul, vivido por Paulo Mendes, deve ao criminoso.

A história se intensifica quando Bagdá, ao descobrir onde Raul está, decide cobrar pessoalmente a quantia que lhe é devida. Durante uma incursão noturna à mansão, junto a seus comparsas, Bagdá acaba entrando, por engano, no quarto que abriga a célebre escultura que dá nome à novela, Três Graças. O clima de suspense atinge seu ápice quando ele também adentra o quarto de Josefa, interpretada por Arlete Salles, que apresenta uma peculiaridade: dorme com os olhos abertos.

A situação se agrava quando Bagdá finalmente localiza Raul e o enfrenta diretamente, deixando claro que ele não está ali para roubá-lo, mas para reivindicar o que é seu. A conversa é tensa, como ele próprio afirma:

— Eu podia mandar meu pessoal fazer uma limpeza aqui na tua casa, arrecadar tudo de valor e levar comigo. Mas não sou ladrão, sou comerciante. Você comprou da minha mercadoria e me deve. Eu lhe dei um prazo pra fazer o pagamento e você sumiu e nunca mais deu notícias. Então, fica o aviso, que fiz questão de vir lhe entregar pessoalmente.

Enquanto a conversa continua, Josefa escuta tudo do lado de fora e entra em desespero, gritando. Arminda, ao ouvir os gritos da mãe, considera chamar Ferette, interpretado por Murilo Benício, mas desiste, acreditando que Josefa apenas está tendo um surto.

Gerluce Revela o Esquema de Arminda e Ferette

Nos mesmos capítulos, outra trama se desenrola: Gerluce, personagem de Sophie Charlotte, descobre um golpe ilegal orquestrado por Arminda e Ferette. Enquanto trabalha na mansão, ela escuta uma conversa suspeita entre os dois sobre Josefa. Arminda, preocupada com o que a mãe pode suspeitar, se mostra nervosa e receptiva à ideia de eliminar a possibilidade de que alguém descubra a verdade.

Ferette sugere um plano cruel: cortar os remédios de Josefa para que ela se torne senil. Arminda rejeita a proposta, alegando que Josefa perceberia a falta da medicação. Em seguida, Ferette propõe trocar os remédios verdadeiros por falsos, uma prática já comum entre os outros pacientes da Fundação Ferette.

A gravidade da situação se torna clara para Gerluce ao ouvir essa conversa. Em seu nervosismo, ela deixa cair um vaso, revelando sua presença e levantando desconforto entre os vilões.

Informações sobre a Novela

Três Graças é uma criação de Aguinaldo Silva, Virgílio Silva e Zé Dassilva, com a colaboração de Patrícia Moretzsohn, Márcia Prates e Cláudia Gomes. A direção é compartilhada por Ana Paula Guimarães, Felipe Herzog, Emer Lavinni, Larissa Fernandes e Naína de Paula, sob a supervisão de Luis Felipe Sá e Luiz Henrique Rios, que assina a direção artística.

A novela estreou em 20 de outubro de 2025 e vem alcançando uma média de 22 pontos de audiência em São Paulo, segundo dados da Kantar Ibope Media. Com um total previsto de 179 capítulos, a trama deve se encerrar em maio de 2026, quando dará lugar à nova novela Quem Ama Cuida, escrita por Walcyr Carrasco.