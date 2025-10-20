Notícias

Youtuber descobre concessionária abandonada com carros luxuosos

Explorador descobre concessionária abandonada com carros de luxo raros, avaliados em mais de US$ 1 milhão, escondidos em Chicago
Explorador descobre concessionária abandonada com carros de luxo raros, avaliados em mais de US$ 1 milhão, escondidos em Chicago

Uma descoberta incrível em Chicago revelou um verdadeiro tesouro automobilístico escondido. Um explorador urbano, o YouTuber Urbex Ashton, encontrou uma antiga concessionária abandonada cheia de carros luxuosos que, juntos, valem mais de um milhão de dólares. O curioso é que muitos deles estão em condições surpreendentemente boas, mesmo depois de tanto tempo.

Imagina a cena: veículos que já brilharam nos salões de venda agora estão parados, cobertos de mofo e expostos à chuva. Entre as raridades encontradas, destaca-se um Mercedes 300 SL praticamente impecável. Além dele, há Jaguars, BMWs e vários sedãs europeus. O galpão também abriga trailers, SUVs e até uma van Volkswagen Westfalia.

### Raridades esquecidas atrás das portas

Ashton começou sua exploração à noite, iluminando o chão do galpão com uma lanterna. Conforme ele avançava, ficou evidente a magnitude do esquecimento: dezenas de carros de alto valor estavam ali, lado a lado, sem esperança de um recomeço. No dia seguinte, em meio a uma forte chuva, o explorador percebeu que a estrutura da concessionária não estava mais protegendo os veículos de danos.

A exposição constante às intempéries trouxe problemas, como mofo em muitos dos carros, um claro resultado da falta de cobertura. Mesmo assim, a coleção é impressionante pela variedade. Além dos clássicos Mercedes e Porsche, Ashton descobriu outros modelos curiosos, como um Volkswagen Fusca, um Mitsubishi Pajero e até algumas motocicletas Yamaha.

Esses automóveis, que deveriam ser apreciados, continuam esquecidos, sendo testemunhas silenciosas de um negócio que fechou as portas, deixando para trás uma coleção que hoje vale uma verdadeira fortuna.

