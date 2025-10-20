Gaby Spanic é eliminada de A Fazenda 17 após incidente com Tàmires Assîs

A participação da atriz venezuelana Gaby Spanic em “A Fazenda 17” terminou de forma inesperada e cheia de polêmica. Neste domingo (19), ela foi expulsa do reality show rural após um incidente que envolveu um tapa no rosto da participante Tàmires Assîs, durante uma dinâmica do programa.

De acordo com relatos dos outros participantes, Gaby encenou uma discussão com Tàmires como uma forma de protesto contra a violência verbal e física que observava entre os peões. No entanto, durante essa encenação, ela acabou dando um tapa real na colega, o que violou as regras de integridade física do programa.

Após o ocorrido, Gaby chorou e deixou o local, expressando a intenção de desistir do jogo. Entretanto, a produção do programa decidiu formalizar sua expulsão, comunicando a decisão aos participantes poucos minutos depois do incidente.

A informação sobre a expulsão foi confirmada pelo diretor Rodrigo Carelli em suas redes sociais, onde ele explicou que a saída de Gaby foi necessária devido ao que havia acontecido durante a atividade.

Produzido pela Teleimage e com direção-geral de Fernando Viudez, “A Fazenda 17” é apresentado por Adriane Galisteu e vai ao ar diariamente às 22h30. A grande final do programa está programada para o dia 18 de dezembro, a menos que ocorram alterações na grade.