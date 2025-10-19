Hambúrguer de quase US$ 6 mil inclui Wagyu A5 e ouro 24k

No mundo da alta gastronomia, onde a criatividade e a exclusividade se encontram, um hambúrguer se tornou o símbolo do luxo culinário. Em 2021, o chef holandês Robbert Jan De Veen lançou o “The Golden Boy”, um hambúrguer envolto em ouro, coberto com caviar e feito com ingredientes raríssimos. Para saborear essa iguaria, o preço é de € 5.000 (cerca de R$ 30.000). Esse sanduíche não é apenas uma refeição; ele conquistou um lugar no Guinness World Records como o hambúrguer mais caro do mundo.

A ideia inovadora surgiu em meio à pandemia de Covid-19, quando o restaurante de Robbert, o The Daltons, precisou fechar as portas para o atendimento presencial. Com a necessidade de manter o negócio funcionando apenas com pedidos para viagem, o chef teve uma inspiração única após ver uma postagem sobre um hambúrguer monstruoso, que custava uma fortuna devido ao seu tamanho.

Robbert quis mostrar que um hambúrguer de tamanho comum poderia ser ainda mais sofisticado e caro, desde que fosse preparado com ingredientes excepcionais. E assim nasceu o Golden Boy, uma verdadeira obra-prima da gastronomia.

Luxo com propósito social

Para Robbert, o Golden Boy não é apenas um símbolo de opulência. Ele queria que essa criação trouxesse um alerta sobre a situação de cerca de 160 mil holandeses que dependem de bancos de alimentos. Para isso, a renda do primeiro hambúrguer vendido foi totalmente doada para a caridade. Cada venda ajuda a financiar mil pacotes de comida para pessoas em situação de vulnerabilidade, transformando um item de luxo em um ato de solidariedade.

Elaborado com 148 ingredientes premium

Esse hambúrguer é tudo, menos simples. O Golden Boy traz 148 ingredientes de várias partes do mundo, escolhidos a dedo por sua qualidade e exclusividade. Cada item contribui para criar uma explosão de sabores que eleva o hambúrguer a um nível sem precedentes na alta gastronomia.

Entre os destaques estão:

Pão de champanhe Dom Pérignon , infundido com o icônico espumante e coberto com folhas de ouro 24 quilates .

, infundido com o icônico espumante e coberto com . Maionese de ovo de pato defumado , que agrega um sabor intenso.

, que agrega um sabor intenso. Trufa branca , famosa por sua raridade.

, famosa por sua raridade. Wagyu A5, a carne mais valorizada do mundo, que derrete na boca.

Cada um desses ingredientes enriquece a experiência de degustar o Golden Boy, que se torna muito mais do que uma simples refeição.

Ingredientes que justificam cada centavo

O valor elevado do Golden Boy é explicado não apenas pela exclusividade dos ingredientes, mas também pelo custo deles. O Wagyu A5, por exemplo, pode custar entre US$ 50 a US$ 200 por quilo. Já as trufas brancas chegam à casa dos US$ 4.000 por libra, e o caviar Beluga é conhecido por custar até US$ 200 por onça.

Isso sem esquecer do açafrão, que pode custar até US$ 20 por grama, e o Dom Pérignon, cuja garrafa é vendida a partir de US$ 185. Cada centavo investido é facilmente justificado pela incrível combinação de sabores que o Golden Boy oferece.

Uma experiência reservada para poucos

Para experimentar o Golden Boy, é necessário fazer uma reserva com pelo menos duas semanas de antecedência e deixar um depósito de € 750. O hambúrguer é feito sob medida, evitando desperdícios, dado o valor dos ingredientes. Ao ser servido, chega à mesa sob uma cúpula defumada com infusão de uísque, acompanhado de anéis de cebola crocantes.

Uma experiência que transcende o paladar

O Golden Boy representa não só a sofisticação da alta cozinha, mas uma reflexão sobre as desigualdades sociais. Cada mordida é um lembrete de que a gastronomia pode ser um veículo de mudança, unindo luxo, inovação e responsabilidade social.

Com 148 ingredientes selecionados e um valor que ultrapassa muitos jantares gourmet, o Golden Boy redefine o conceito de hambúrguer, oferecendo uma experiência sensorial completa e consciente. Ele transforma um simples lanche em uma jornada pela alta gastronomia, feita para ser saboreada com todos os sentidos.