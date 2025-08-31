Netflix encerra série popular e provoca indignação entre fãs

Recentemente, o cancelamento da série "O Píer" pela Netflix pegou a todos de surpresa e gerou dúvidas sobre as estratégias da plataforma. A série, que estreou em junho deste ano, teve um desempenho impressionante, figurando no Top 10 global de língua inglesa por cinco semanas e acumulando 11,6 milhões de visualizações logo na sua primeira semana.

Criada por Kevin Williamson, a trama acompanha a família Buckley na Carolina do Norte e conta com a participação do ator brasileiro Rafael Silva. Contudo, o enredo não conseguiu manter o engajamento esperado pela Netflix, levando ao seu encerramento, de acordo com métricas internas da empresa.

Desempenho em audiência e estratégia de produção

Apesar do bom início, "O Píer" não conseguiu manter uma taxa de conclusão satisfatória para garantir sua renovação. Essa taxa é fundamental para a Netflix, pois indica quantas pessoas assistiram à série até o fim. Além disso, sendo uma produção da Universal Television, a série enfrentou a concorrência interna da plataforma, que tende a priorizar seus próprios conteúdos na hora de tomar decisões sobre renovação.

A marca da Netflix está muito ligada a números, e a necessidade de manter o público assistindo até o final pode ter pesado na balança. Em um universo onde várias séries competem pela atenção, isso faz toda a diferença.

Reações do público

O cancelamento chateou muitos fãs, que estavam ansiosos para ver como as histórias se desenrolariam. Os atores Holt McCallany e Melissa Benoist, por exemplo, foram muito elogiados e suas performances geraram comparações com outros dramas de sucesso da Netflix. Entretanto, mesmo com a recepção positiva, a pressão pelos números teve um peso maior nas decisões da empresa.

Até o momento, a Universal Television ainda não se manifestou sobre a possibilidade de uma nova chance para "O Píer". Por enquanto, a série deixa a história dos Buckleys pendente, deixando os fãs na expectativa por desfechos que provavelmente não virão.