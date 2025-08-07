Notícias

Yago Dora adota cautela em Teahupoo antes do WSL Finals

Yago Dora é o número 1 do Mundial
Yago Dora é o número 1 do Mundial Imagem: Emma Sharon/WSL

A etapa final da temporada regular do Mundial de Surfe começou nesta quinta-feira em Teahupoo, no Taiti. O brasileiro Yago Dora, que lidera o ranking mundial, estreou a lycra amarela, símbolo do primeiro lugar, com uma vitória na primeira rodada.

Yago já está classificado para as finais do Championship Tour, conhecido como WSL Finals, que ocorrerão em Fiji. Ele tem como objetivo manter a liderança para chegar à decisão com a vantagem de competir em menos baterias. No entanto, isso não significa que ele irá se arriscar desnecessariamente em uma das ondas mais perigosas do mundo. A etapa em Teahupoo é famosa pela força de suas ondas, e o surfista precisa ser cauteloso.

Em uma coletiva de imprensa, Yago falou sobre a importância desse momento na sua carreira e sobre a pressão que vem com essa etapa. Ele mencionou que, embora queira competir com garra, sua estratégia envolve evitar correr riscos desnecessários. Isso inclui não enfrentar as ondas gigantes que se formaram ao longo da semana, demonstrando sua prudência no mar.

A competição em Teahupoo é um teste não apenas para a habilidade dos surfistas, mas também para sua capacidade de tomar decisões sob pressão. Yago parece estar determinado a fazer o que for necessário para garantir sua posição e competir pelo título mundial.

