Cornyn garante realocação do ônibus espacial aposentado para Houston

Austín – O senador John Cornyn, do Texas, emitiu uma declaração após a aprovação do Administrador Interino da NASA, Sean Duffy, para transferir um ônibus espacial aposentado da NASA para uma organização sem fins lucrativos próxima ao Centro Espacial Johnson, em Houston. Essa iniciativa foi liderada pelo senador Cornyn e aprovada como parte da lei conhecida como One Big Beautiful Bill Act.

Cornyn destacou a importância de Houston na história da exploração espacial dos Estados Unidos. Ele afirmou que a cidade tem sido o centro de conquistas significativas, incluindo o treinamento de astronautas e a histórica missão que levou o primeiro homem à Lua. O senador expressou sua gratidão a Duffy por corrigir um erro da administração anterior e afirmou que Houston é o lugar ideal para exibir um ônibus espacial.

Contexto:

A lei proposta por Cornyn, incluída na One Big Beautiful Bill Act, estabelece que um ônibus espacial da NASA deve ser transferido para uma instalação próxima ao Johnson Space Center. O texto da lei determina que a entidade responsável poderá escolher qual ônibus espacial receberá, com a aprovação do Administrador da NASA. A intenção do Congresso é que essa transferência envolva o ônibus espacial Discovery.

O Centro Espacial Johnson, em Houston, foi o comando das missões de ônibus espacial ao longo da história do programa. Lá, os astronautas treinaram e viveram antes de suas missões. Em 2011, quatro ônibus espaciais foram aposentados, e um deles deveria ter sido enviado para Houston. Segundo a NASA Authorization Act of 2010, esses ônibus deveriam ser oferecidos a estados que tivessem uma "relação histórica" com as operações de voo ou contribuições significativas para a exploração espacial. Porém, essa diretriz foi ignorada pela administração anterior, que decidiu enviar um dos ônibus para Nova York, uma cidade sem um centro da NASA e sem contribuições relevantes para a exploração espacial.

A legislação do senador Cornyn agora facilita a transferência de um ônibus espacial para Houston, reconhecendo a cidade como um marco na trajetória da exploração espacial americana.