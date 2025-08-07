Hunter Doohan fala sobre a segunda temporada de ‘Wednesday’

A série “Wednesday” da Netflix, que se tornou um sucesso mundial, está de volta com a primeira parte da segunda temporada após quase três anos desde seu último episódio. A série foi criada por Alfred Gough e Miles Millar, com o famoso diretor Tim Burton atuando como produtor executivo e diretor de vários episódios.

Na primeira temporada, o personagem Tyler Galpin, interpretado por Hunter Doohan, começou como um simpático barista e filho do xerife Donovan Galpin, mas sua verdadeira natureza foi revelada ao longo da trama. Durante o desenrolar da história, a protagonista Wednesday Addams, interpretada por Jenna Ortega, teve uma visão que a fez suspeitar que Tyler era, na verdade, Hyde, uma criatura capaz de se transformar, manipulada por Marilyn Thornhill, personagem de Christina Ricci. A temporada culminou com a revelação de que Tyler era um assassino em série por trás dos ataques em Nevermore, tudo planejado sob a direção de Thornhill. No final da primeira temporada, seu pai o coloca em uma van policial enquanto ele se transforma novamente em Hyde, deixando o público em suspense sobre seu destino.

Hunter Doohan compartilhou que também ficou ansioso para saber o futuro de seu personagem. A espera para a continuação da história foi longa. Ele contou que levou cerca de um ano e meio para receber respostas dos criadores após o término da primeira temporada. Assim que chegou a Dublin, onde a segunda temporada foi filmada em abril, ele teve acesso a apenas os primeiros roteiros. Para Doohan, foi um prazer retornar a esse universo após um intervalo tão longo. Ele mencionou que em sua atuação na primeira temporada, seu personagem estava “se fingindo de uma pessoa completamente diferente”, o que tornava a revelação final um grande momento.

Durante a primeira parte da temporada, o público viu Tyler como uma possível paixão romântica de Wednesday. No entanto, a relação entre os dois era parte de um plano maior, e quando Wednesday descobre a verdade, Tyler se sente traído. Isso intensifica seu desejo de vingança e liberdade ao longo da nova temporada, em que o personagem terá novas camadas e reviravoltas.

Outra novidade na segunda temporada é a incorporação de Lady Gaga ao elenco, algo que Doohan considerou incrível. Ele expressou sua empolgação em saber que a artista se uniu ao projeto, mesmo não tendo se encontrado com ela.

Com a primeira parte da nova temporada já disponível na Netflix, Doohan está ansioso para ver como os fãs reagirão e especularão sobre os próximos episódios. Ele destacou que várias histórias começariam a se entrelaçar nos capítulos finais da temporada, prometendo muitas surpresas.

Além de “Wednesday”, Doohan também participou de “Daredevil: Born Again”, onde interpretou Bastian Cooper, outro assassino em série. Ele comentou sobre o segredo que permeia os projetos da Marvel, mencionando as dificuldades em manter informações sob controle durante as gravações.

Por fim, o ator está empolgado com o futuro, incluindo seu papel em “Evil Dead Burn”, que começou a ser filmado na Nova Zelândia, prometendo uma experiência intensa e emocionante.

A primeira parte da segunda temporada de “Wednesday” já está disponível na Netflix.