WEG (WEGE3) tem lucro de R$ 1,59 bilhão no 2º trimestre

A WEG S.A. (código WEGE3) divulgou seus resultados financeiros referentes ao segundo trimestre de 2025. O lucro líquido da empresa alcançou R$ 1,592 bilhão, o que representa um aumento de 10,4% em relação ao mesmo período do ano anterior. No entanto, esse valor ficou abaixo das expectativas de mercado, que previam um lucro de R$ 1,76 bilhão.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) foi de R$ 2,260 bilhões, também apresentando um crescimento de 6,5% em comparação ao segundo trimestre de 2024. A margem EBITDA, por sua vez, ficou em 22,1%, o que significa uma queda de 0,8 pontos percentuais se comparado ao mesmo período do ano passado.

A receita líquida da WEG no segundo trimestre de 2025 totalizou R$ 10,207 bilhões, um crescimento de 10,1% em relação ao segundo trimestre de 2024. O Retorno Sobre o Capital Investido (ROIC) foi de 32,9%, registrando uma redução de 4,5 pontos percentuais em relação ao ano anterior e uma leve queda de 0,3 ponto percentual comparado ao primeiro trimestre de 2025.

As atividades operacionais da WEG geraram um fluxo de caixa de R$ 1,97 bilhão até junho de 2025, beneficiadas pelo crescimento da receita e pela preservação de boas margens operacionais. Contudo, a empresa também enfrentou um aumento na necessidade de capital de giro durante este período.

Os investimentos no segundo trimestre somaram R$ 583,4 milhões, com foco na modernização e expansão da capacidade produtiva, além da aquisição de máquinas, equipamentos e licenças de software. Destes investimentos, 63,4% foram direcionados para as unidades produtivas localizadas no Brasil, enquanto 36,6% foram destinados a instalações e parques industriais no exterior.

Além disso, a WEG aprovou a distribuição de dividendos intermediários no total de R$ 719,35 milhões, equivalentes a R$ 0,1714503823 por ação. Para receber esses dividendos, os acionistas devem ter ações da empresa até o dia 25 de julho de 2025. A partir de 28 de julho de 2025, as ações passarão a ser negociadas “ex-dividendos”, ou seja, sem direito a esse pagamento.