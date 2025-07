CEO da Xiaomi apresenta caixa para gatos e estoque acaba rápido

O CEO da Xiaomi, Lei Jun, recentemente ganhou destaque em um vídeo que apresentou um novo produto que conquistou rapidamente o mercado: uma caixa de transporte para gatos. Esse acessório, que é ao mesmo tempo prático e elegante, esgotou em apenas alguns minutos após seu lançamento.

O preço da novidade foi de 199 yuans, o que equivale a cerca de R$ 135. Ele foi promovido como um item complementar ao SUV elétrico da marca. É interessante notar como a Xiaomi está se voltando cada vez mais para o público que tem animais de estimação, expandindo sua linha de produtos voltados a esses clientes.

Caixa de transporte viralizou após aparição do CEO da Xiaomi

O vídeo do CEO mostrando a caixa gerou um verdadeiro furor entre os amantes de pets. Segundo informações de um portal chinês, o estoque se esgotou quase instantaneamente. O produto foi anunciado como um acessório oficial do carro elétrico Xiaomi YU7, que vem com um “modo pet” diferenciado.

Desenvolvida com a colaboração de funcionários que possuem gatos, a caixa possui uma estrutura espaçosa, janelas transparentes, uma abertura lateral e um bolso externo. Esses detalhes, apesar de simples, são bastante funcionais para quem precisa transportar seus bichinhos. O design encantou o público, mesmo sem grandes inovações tecnológicas.

Produto reforça estratégia da Xiaomi no mercado pet

A decisão do CEO de divulgar pessoalmente a caixa mostra o quanto a Xiaomi valoriza o mercado pet. A empresa já disponibiliza uma gama de produtos, como alimentadores automáticos, fontes de água inteligentes e até pulseiras de monitoramento para gatos.

Essa tendência está crescendo na China: estima-se que até o final da década, a quantidade de animais de estimação ultrapasse a de crianças menores de quatro anos. Isso faz do setor de produtos para pets uma área cada vez mais atraente para grandes marcas de tecnologia.

O SUV Xiaomi YU7, por exemplo, oferece um modo pet com funcionalidades como câmera no retrovisor interno, alto-falantes para interação à distância e ar-condicionado automático, proporcionando um conforto maior aos animais durante os passeios.

O lançamento da caixa de transporte para gatos destaca como a Xiaomi, sob a liderança de seu CEO, está atenta às mudanças no estilo de vida das famílias, tanto na China quanto ao redor do mundo. Eles estão fazendo um trabalho interessante ao criar produtos simples, mas bem elaborados, que ampliam a presença da marca em novos segmentos de consumo, além do setor de tecnologia.

Você compraria um acessório pet de uma marca que tradicionalmente vende celulares e carros?