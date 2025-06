Vin Diesel sugere retorno de Brian O’Conner em Velozes e Furiosos

Vin Diesel, de 57 anos, fez uma declaração importante sobre a sequência final da famosa franquia “Velozes e Furiosos”. Recentemente, ele revelou que fez uma exigência ao estúdio a respeito do personagem de Paul Walker, que faleceu em 2013.

O ator esteve presente em um evento chamado Fuel Fest, realizado em Los Angeles, onde compartilhou o palco com Tyrese Gibson e Cody Walker, irmão de Paul Walker. Este evento foi uma grande celebração dedicada a carros e à cultura automotiva, atraindo muitos fãs da franquia e entusiastas do automobilismo.

Durante o evento, Vin Diesel comentou sobre as negociações para a produção do último filme da série. Ele revelou que o estúdio fez um pedido a ele: “Vin, podemos, por favor, ter o final de ‘Velozes e Furiosos’ em abril de 2027?” Essa afirmação indica que a produção está em andamento e que há um cronograma previsto para o lançamento.

A presença de Cody Walker no evento também é significativa, levando em consideração que ele representa a continuidade do legado de seu irmão Paul, que foi um dos protagonistas da franquia. A importância da memória de Paul Walker na série é uma preocupação para todos os envolvidos, especialmente para Vin Diesel, que sempre foi muito próximo do ator.

Essa sequência final promete entregar uma conclusão para a história que cativou milhões de fãs em todo o mundo. A expectativa é alta, e com os planos já sendo discutidos, os amantes de “Velozes e Furiosos” podem se preparar para um encerramento emocionante da saga que se tornou um ícone da indústria cinematográfica.