Lulu Santos: equipe comenta participação no The Voice

Preparativos para "The Voice" no SBT

A equipe liderada por Boninho está em plena preparação para o lançamento da nova edição do "The Voice" no SBT. O apresentador Tiago Leifert, que já tem experiência à frente do programa na Globo, foi confirmado para comandar esta versão. Sua história como apresentador de programas esportivos na emissora anterior foi um dos fatores que contribuíram para sua escolha.

Embora tenha havido rumores sobre a participação do cantor Lulu Santos no programa, a assessoria dele informou que ainda não há acertos. O convite foi feito, mas não houve mais negociações. A nota divulgada pela assessoria afirma: "Recebemos o convite com muita honra e gratidão. O The Voice é uma parte importante de nossa trajetória, e temos muito apreço por tudo que vivenciamos nas doze temporadas anteriores. No entanto, estamos de férias e ainda não temos uma data definida para retomar nossas atividades. Portanto, as notícias sobre a participação de Lulu na nova edição não estão corretas."

Em relação à exibição do programa, o SBT já estabeleceu que "The Voice Brasil" irá ao ar nas noites de segunda-feira, logo após o "Programa do Ratinho". A estreia está prevista para a primeira semana de outubro. A produção, sob a direção de Boninho, está buscando utilizar elementos que contribuíram para o sucesso do programa na Globo, mantendo certos aspectos que o tornaram popular entre o público.