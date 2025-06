Como obter a habilitação para dirigir no Brasil

Tirar a primeira Carteira Nacional de Habilitação (CNH) é um momento marcante na vida de muita gente. É como ganhar um passaporte para a liberdade e, para muitos, uma forma de garantir o trabalho. Embora o caminho possa parecer longo e cheio de etapas, o processo para obter a habilitação é bem dividido, indo desde as aulas teóricas até o famoso exame prático.

Para te ajudar a desbravar essa jornada, preparamos um guia com o passo a passo do que você precisa saber para obter a habilitação nas categorias A (moto) ou B (carro), de acordo com as regras de 2025. Vamos lá?

Os pré-requisitos: o que você precisa ter antes de começar?

Antes de iniciar a sua aventura em busca da CNH, é preciso atender a alguns requisitos básicos. Para isso, você deve:

Ter 18 anos completos .

. Saber ler e escrever em português.

em português. Possuir um documento de identificação com foto (como RG) e o CPF.

Esses são os passos iniciais, bem simples e diretos.

O primeiro passo: a matrícula na autoescola (CFC) e o pré-cadastro no Detran

O próximo passo é buscar um Centro de Formação de Condutores (CFC), mais conhecidas como autoescolas. É essencial escolher uma que seja credenciada pelo Detran do seu estado.

Na hora da matrícula, você vai apresentar os documentos e a autoescola vai ajudar a abrir seu processo de habilitação junto ao Detran. Essa é a parte inicial do seu caminho.

Os exames de aptidão: a avaliação médica e o psicotécnico

Depois de abrir o processo, você precisa passar por exames que avaliam se você está apto a dirigir. Primeiro, você vai para o exame médico, onde um médico vai verificar sua acuidade visual, audição, força muscular e coordenação motora.

Depois, tem o exame psicotécnico, que é feito por um psicólogo. Nesse exame, eles irão avaliar suas condições mentais e psicológicas, como atenção, raciocínio lógico e como você toma decisões sob pressão. Para seguir para a próxima etapa, a aprovação em ambos os exames é obrigatória.

A fase teórica: 45 horas de aula para a prova de legislação

Com os atestados dos exames em mãos, você volta à autoescola para as aulas teóricas. Essa parte é obrigatória e tem uma carga horária de 45 horas/aula. Durante o curso, você vai aprender sobre:

Legislação de trânsito.

Direção defensiva.

Noções de primeiros socorros.

Meio ambiente e cidadania no trânsito.

Noções de mecânica básica.

Ao final do curso, vem a prova teórica do Detran. Normalmente, a prova tem 30 questões de múltipla escolha, e para passar, você precisa acertar pelo menos 21 delas.

Aulas práticas: aprendendo a dirigir no carro ou na moto

Com a aprovação na teoria, chegou a vez da prática. A legislação exige que você tenha um mínimo de aulas de direção:

Categoria A (moto): 20 horas/aula obrigatórias.

obrigatórias. Categoria B (carro): 20 horas/aula obrigatórias.

Durante essas aulas, um instrutor vai te ensinar a manobrar o veículo, realizar manobras exigidas no exame, como a baliza, e dirigir com segurança nas vias públicas. Ah, e vale lembrar que o uso de simuladores de direção, que já foi obrigatório, hoje em dia é opcional em muitos estados.

O teste final: o exame prático de direção

Chegamos à etapa final, que é a mais temida de todas! O exame prático vai ser realizado por um examinador do Detran. Ele vai avaliar se você está apto a dirigir.

O examinador vai observar seu controle sobre o veículo, se você respeita a sinalização, a execução correta das manobras (como a baliza e o percurso de cones para motos) e seu comportamento no trânsito de maneira geral.

Se você passar no exame prático, vai ganhar a Permissão Para Dirigir (PPD), que é válida por um ano. Durante esse tempo, é importante não cometer infrações graves ou gravíssimas. Depois de cumprir esse período sem problemas, você pode solicitar a sua CNH definitiva.