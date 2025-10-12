Vilarejo mais gelado do Brasil tem menos de 2 mil habitantes

Menos de 2 mil pessoas habitam Lavras Novas, um vilarejo encantador localizado em Minas Gerais. Conhecido como um dos lugares mais frios do Brasil, a temperatura raramente ultrapassa os 20 °C. O clima ameno e o charme histórico atraem muitos visitantes, tornando a pequena comunidade um refúgio peculiar.

### Onde fica e por que faz frio

Lavras Novas é um distrito de Ouro Preto, situado na Serra do Espinhaço, a 1.200 a 1.500 metros de altitude. A sua posição geográfica proporciona noites frias e tardes agradáveis, mesmo no verão. Os ventos constantes e o ar frio que descem das áreas altas da serra acentuam essa sensação.

No inverno, os moradores costumam registrar mínimas de um dígito, enquanto as tardes raramente ficam abafadas. Em julho, considerado o mês mais frio, as temperaturas durante o dia ficam em torno de 21 °C, enquanto no verão podem chegar a 26 °C. O diferencial é a amplitude térmica, com tardes agradáveis e noites que pedem um bom agasalho.

### História e população do vilarejo

A história de Lavras Novas remonta ao século XVIII, durante o auge da mineração de ouro em Minas. O nome deriva das “novas lavras”, que eram as frentes de mineração na região. O vilarejo preserva suas ruas de pedra, casario colorido e igrejas setecentistas, oferecendo um verdadeiro passeio no tempo.

Durante feriados e férias, a população local, que costuma ser bem calma, aumenta com a chegada de turistas. Em dias normais, a vida segue tranquila, com vizinhos conversando nas calçadas e um ritmo relaxado.

### Clima de montanha o ano inteiro

Quem visita no verão pode esperar chuvas frequentes à tarde, mas sem o calor extremo encontrado em muitas outras partes do Brasil. Já no inverno, o céu aberto e o ar seco predominam, com mínimas que podem descer para 10 °C ou menos. Por isso, mesmo no verão, é bom trazer um casaco leve.

### Turismo, trilhas e gastronomia

A cidade é pequena e fácil de explorar a pé. Em poucos minutos, é possível caminhar da Igreja de Nossa Senhora dos Prazeres até mirantes de onde é possível admirar a serra. Trilhas sinalizadas levam a cachoeiras e lajes de pedra que fazem um cenário perfeito para o pôr do sol.

A gastronomia mineira é um atrativo à parte. Os visitantes podem saborear delícias como queijos artesanais, doces caseiros e cafés coados, disponíveis tanto em restaurantes quanto em pequenas lojas de produtores locais.

Nos fins de semana, os bares e bistrôs costumam estar cheios, em contraste com a tranquilidade dos dias comuns.

### Identidade cultural e preservação

Lavras Novas é rica em história e tradições. Sua população é majoritariamente negra, e a cultura local é celebrada em festas religiosas e manifestações populares. Apesar do aumento do turismo, há um esforço constante para preservar a arquitetura e o modo de vida da comunidade, garantindo que o vilarejo mantenha sua identidade intacta.

### Melhor época para visitar

O inverno em Lavras Novas apresenta madrugadas geladas e céu claro, um verdadeiro cartão-postal das montanhas. Já a primavera e o verão oferecem uma natureza exuberante e cachoeiras volumosas, tornando a visita igualmente agradável.

Independentemente da época, é sempre bom levar um agasalho e calçados adequados para o terreno irregular. A infraestrutura turística, embora pequena, abrange várias opções, desde pousadas aconchegantes até acomodações simples. Vale a pena reservar com antecedência se você pretende visitar durante feriados.

### Frio, altitude e modo de vida

Viver em Lavras Novas é uma experiência única, marcada por sua altitude e o clima característico de montanha. O frio é uma constante, mas não se deixe enganar pelo título de “mais gelado do Brasil” — isso é mais um apelo turístico. Cidades do Sul têm registradas mínimas negativas, enquanto Lavras se destaca pela constância das noites frias e um cotidiano mais ameno.

A combinação de um ambiente tranquilo, clima agradável e a rica história faz de Lavras Novas um lugar especial, perfeito para quem busca descanso e contato com a natureza. Cada visita promete uma nova descoberta nas trilhas, nas histórias contadas pelos habitantes ou até mesmo nas delícias da culinária local.