Mansão de Kaká em La Finca, alugada por Gareth Bale, à venda por € 7,2 milhões

A casa do Kaká em La Finca, Madrid, é uma verdadeira joia do mercado imobiliário. Comprada por € 7,2 milhões em fevereiro de 2010, essa residência impressiva se destaca não apenas pelo preço, mas também pelo seu estilo e conforto. Com uma piscina interna e uma garagem que acomoda seis carros, o imóvel logo se tornou o lar de outro craque do futebol: Gareth Bale, que alugou a casa três anos depois por cerca de € 12 mil mensais.

Localizado em Pozuelo de Alarcón, um dos condomínios mais exclusivos da Espanha, o projeto é assinado pelo arquiteto Alfonso Azqueta. O visual moderno e as características de segurança fazem dessa urbanização um lugar preferido por celebridades e atletas que buscam privacidade e conforto.

Distribuição por Pavimentos e Áreas

Na casa, o térreo ocupa aproximadamente 650 m², e ali estão amplas áreas de estar, uma sala com pé-direito duplo e lareira aconchegante, além de quatro quartos, todos com banheiros. É um espaço pensado para o convívio familiar, enquanto o andar superior abriga a suíte principal, que vem com closet, um banheiro de alto padrão, um escritório e mais um quarto de apoio — totalizando cerca de 250 m².

Piscina Interna, Academia e Garagem para Seis Carros

Descendo para o subsolo, encontramos cerca de 400 m² destinados ao lazer e à atividade física, com uma piscina interna climatizada e uma academia bem equipada. Para quem gosta de carros, a garagem que comporta seis veículos é um espetáculo à parte. Além disso, a área técnica conta com banheiros de apoio, depósitos e zonas de serviço para atender as necessidades de uma família numerosa ou de convidados.

Os alpendres e varandas atraem a luz natural e conectam os ambientes internos ao jardim, trazendo um toque especial aos momentos em família.

La Finca: Segurança e Exclusividade

Por estar em La Finca, a residência também ganha um bônus em segurança. O condomínio é conhecido por seu sistema de vigilância rigoroso — com câmeras e controle de acesso 24 horas —, o que proporciona tranquilidade a seus moradores. Com a presença de outros atletas, treinadores e figuras públicas, a área se destaca pela proximidade com centros de treinamento, excelentes escolas e serviços de saúde de alto nível.

Ocupação por Bale em 2013

Quando Bale se mudou para a casa de Kaká, a transição foi rápida, e o clube interveio diretamente na negociação. A casa foi adaptada rapidamente para o mercado de locação de luxo, mostrando como alguns imóveis têm um apelo especial entre atletas.

Projeto de Alfonso Azqueta

O trabalho de Azqueta é reconhecido por trazer uma linguagem contemporânea, com grandes janelas de vidro e um design minimalista. O projeto da casa de Kaká combina conforto e eficiência energética, com áreas de lazer que garantem privacidade e sossego.

Funcionalidade para Rotina de Atletas

Uma garagem generosa, sempre com espaço para seis carros, atende à rotina intensa de atletas, que muitas vezes precisam de vários veículos para suas atividades diárias. A academia submersa e a sala de estar com altura dupla completam as necessidades essenciais de quem busca equilíbrio entre treinos e momentos de descanso em família.

Localização e Infraestrutura de Serviços

Outro atrativo da casa é a localização privilegiada, que permite fácil acesso a centros esportivos, escolas internacionais e serviços de saúde. Essa infraestrutura é frequentemente considerada por atletas e seus representantes na hora de escolher um lar em uma nova cidade.

Valores de Compra e Aluguel

Os números pagos por Kaká e o valor do aluguel de Bale colocam essa residência em um contexto de alto luxo em Madrid. A movimentação neste mercado reflete um padrão comum: imóveis com construções robustas, boa logística e segurança tendem a permanecer na elite.

Resumindo, a casa de Kaká em La Finca continua a brilhar como um dos endereços mais cobiçados na capital espanhola, atraindo figuras de destaque e consolidando seu status de exclusividade e conforto.