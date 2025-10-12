Elenco de Coração Acelerado participa de workshop na Globo

A nova novela “Coração Acelerado”, prevista para estrear em 12 de janeiro de 2026, trará uma história repleta de romance, música e elementos do universo sertanejo. A produção é escrita por Izabel Oliveira e Maria Helena Nascimento, com direção artística de Carlos Araújo. A série será exibida no horário das 19h, sucedendo “Dona de Mim”, e terá suas filmagens iniciadas em Goiás.

Antes de começarem as gravações, o elenco participou de um workshop nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro. Essa atividade incluiu uma palestra do professor Moacir Cabral sobre a cultura e biodiversidade do Centro-Oeste, além de apresentações musicais de duplas sertanejas. O elenco conta com atores como Isadora Cruz, Filipe Bragança e Isabelle Drummond, além de outros nomes conhecidos como Leandra Leal e Marcos Caruso.

A trama gira em torno de Agrado Garcia, interpretada por Isadora Cruz, uma cantora e compositora que busca reconhecer sua carreira em um cenário predominantemente masculino. Junto com sua amiga Eduarda, vivida por Gabz, forma a dupla “As Donas da Voz”, uma representação da força feminina no sertanejo. A vida de Agrado muda completamente ao conhecer João Raul, um cantor de sertanejo romântico interpretado por Filipe Bragança, que enfrenta seus próprios traumas.

O romance entre Agrado e João Raul será complicado por Naiane Amaral, interpretada por Isabelle Drummond. Naiane é uma influenciadora digital que tenta controlar a imagem de João e se opõe a qualquer mulher que possa se aproximar dele, usando sua influência nas redes sociais para isso.

As gravações ocorrerão em locais pitorescos de Goiás, como Alto Paraíso, Jardim de Maytrea, Mirante Maytrea e Pirenópolis. A escolha desses cenários busca capturar a beleza natural da região, com casarões coloniais e ruas de pedra, refletindo o clima sertanejo da história. Em Pirenópolis, Agrado e sua mãe, papel de Letícia Spiller, se apresentarão na Igreja Nosso Senhor do Bonfim, destacando a conexão afetiva com o sertanejo tradicional.

As filmagens estão previstas para durar cerca de três semanas e envolverão todo o núcleo central da novela. “Coração Acelerado” não apenas contará uma história de amor, mas também abordará o desejo de muitos artistas de equilibrar a fama com suas raízes, um tema relevante no contexto do crescimento do sertanejo feminino no Brasil.

Visualmente, a produção se inspirará nas paisagens de Goiás, com uma fotografia que valoriza tons quentes e a contrastante beleza do pôr do sol do cerrado. A trilha sonora incluirá sucessos do sertanejo romântico e algumas composições originais criadas especialmente para a novela.

Dessa forma, “Coração Acelerado” promete ser uma atração que explora paixões intensas, competições musicais e os desafios enfrentados por artistas que buscam um espaço no mercado.