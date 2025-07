Vendas de iPhones na China crescem após dois anos de queda

As vendas de iPhones na China cresceram no segundo trimestre deste ano, marcando um aumento de 8% em comparação ao mesmo período do ano passado, segundo dados da Counterpoint Research. Essa é a primeira vez em dois anos que a Apple registra crescimento no país, o que representa um alívio em um de seus mercados mais importantes.

Uma das razões para este crescimento pode estar nas promoções realizadas durante o mês de maio. As empresas de e-commerce da China ofereceram descontos significativos nos novos modelos do iPhone 16. Além disso, a Apple também aumentou os preços de troca para alguns modelos de iPhone, o que pode ter incentivado os consumidores a adquirir novos aparelhos.

Ethan Qi, diretor associado da Counterpoint, destacou que o ajuste nos preços dos iPhones pela Apple foi bem recebido, especialmente por acontecer uma semana antes do festival de compras 618, que ocorre em junho. Durante esse evento, os varejistas online costumam oferecer descontos consideráveis.

Para os investidores, o retorno ao crescimento na China é um sinal positivo, especialmente considerando que as ações da Apple caíram cerca de 15% este ano devido a vários desafios enfrentados pela empresa. Um dos obstáculos inclui a pressão do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que havia ameaçado a Apple com tarifas e sugerido que a empresa fabricasse iPhones dentro dos Estados Unidos, algo que especialistas acreditam ser quase impossível.

A situação da Apple na China se tornou ainda mais complicada com o retorno da Huawei, que teve seu negócio de smartphones severamente afetado por sanções dos EUA em 2023. Recentemente, a Huawei lançou novos dispositivos que contêm chips mais avançados, desafiando a Apple no mercado chinês.

No segundo trimestre, a Huawei teve um aumento de 12% nas vendas em relação ao ano anterior e se tornou a principal fabricante de smartphones na China, seguida pela Vivo, com a Apple ocupando o terceiro lugar no mercado. Ivan Lam, analista sênior da Counterpoint, comentou que a Huawei ainda conta com a lealdade de seus usuários, que estão substituindo seus aparelhos antigos pelos novos lançamentos da marca.

A retomada das vendas da Apple na China é um ponto de esperança para a gigante da tecnologia, que continua a enfrentar uma concorrência acirrada e um cenário desafiador no mercado.