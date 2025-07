Campanha do Inter oferece benefícios exclusivos para clientes

O Banco Inter acabou de lançar uma promoção bem interessante chamada “Missão Dólar+”. Se você é cliente e usa o cartão de crédito internacional em dólar, essa é uma ótima chance de ganhar pontos extras de julho!

A ideia por trás dessa iniciativa é simples: incentivar os gastos internacionais. Ao atingir algumas metas de consumo em dólar, você pode acumular pontos a mais no programa de fidelidade. Com a mecânica “Bateu, Ganhou”, é possível conseguir até 3.000 pontos Loop a mais, dependendo do que gastar. Por exemplo, se você gastar US$ 300, ganha 500 pontos adicionais. E com gastos de US$ 760, o prêmio sobe para 700 pontos extras. Assim, quem já planeja viagens ou compras internacionais pode sair ganhando!

Quem pode participar?

Para participar da “Missão Dólar+”, é preciso ser um dos clientes escolhidos pelo Banco Inter. Eles vão avisar quem está elegível por e-mail, então fique de olho na sua caixa de entrada. Só quem possui o cartão internacional que está vinculado à conta global em dólar pode entrar nessa. E lembrando: cartões de crédito convencionais em reais não contam para esta promoção. Se você foi selecionado, é só atingir os valores de gasto em julho e garantir seus pontos.

Vantagens do cartão internacional

O cartão internacional em dólar do Inter traz várias vantagens legais. Além de permitir que você arrecade pontos, a recarga da conta global em dólar é feita com um spread de apenas 0,99%. O IOF cobrado é de 1,1%, muito mais em conta do que os 4,38% que costumam ser cobrados por cartões brasileiros. Esses detalhes fazem toda a diferença para quem quer economizar nas taxas e gerenciar melhor as despesas internacionais.

Flexibilidade no uso dos pontos Loop

Os pontos Loop, que você acumula, são bem versáteis. Eles podem ser trocados por várias coisas, como passagens aéreas em programas de milhagem como Azul e Smiles. Também dá para converter os pontos em cashback, usar como desconto na fatura do cartão ou até aplicar em investimentos, como o “Meu Porquinho”. Essa flexibilidade aumenta o valor dos pontos, tornando ainda melhor ter esse cartão.

A promoção “Missão Dólar+” do Banco Inter é uma oportunidade bacana para quem foi selecionado. Com uma mecânica fácil e diversas vantagens, essa promoção não só estimula o uso do cartão, mas também mostra como a conta global em dólar é competitiva. Depois do dia 31 de julho, você vai saber exatamente quantos pontos extras conseguiu acumular, facilitando o planejamento para resgates futuros.