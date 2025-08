Várias pessoas recebem tratamento por intoxicação em hotel de Ocean City

Incidente de Monóxido de Carbono em Hotel de Ocean City

O Departamento de Bombeiros de Ocean City confirmou que várias pessoas estão recebendo atendimento médico após um vazamento de monóxido de carbono em um hotel da cidade. O incidente ocorreu na manhã do dia 1º de agosto, no Ashore Resort, localizado na Coastal Highway. A equipe de bombeiros foi acionada pouco depois das 11 horas.

Ao todo, 18 pessoas passaram por avaliação médica. Quatro delas foram levadas a um hospital da região devido a níveis elevados de monóxido de carbono, segundo informações dos socorristas. No entanto, as condições de saúde desses pacientes ainda não foram informadas. Até o momento, não há registros de óbitos relacionados ao incidente.

O monóxido de carbono é um gás perigoso, inodoro e incolor, que pode provocar doenças graves e até a morte se inalado. Diante disso, equipes de inspeção, incluindo representantes da companhia de gás e do Escritório do Inspetor de Incêndios, estiveram presentes no local para investigar as causas do vazamento.

Kane Kennedy, gerente geral do Ashore Club e Resort, declarou, por volta das 16h45, que após uma inspeção detalhada realizada pelo corpo de bombeiros e pelo inspetor de edificações da cidade, foi identificado que o vazamento teve origem em um problema de ventilação da caldeira do hotel. Segundo ele, a caldeira foi desligada e está passando por reparos.

Kennedy ainda informou que, a partir das 13h30, o corpo de bombeiros e o inspetor de edificações consideraram o hotel seguro para reabrir. Assim, os funcionários e hóspedes puderam retornar ao prédio, e as atividades normais foram retomadas.