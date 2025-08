Fases da lua para o mês de outubro

Ciclo Lunar de Agosto de 2025

O ciclo lunar de agosto de 2025 começa no dia 1° às 9h41, com a fase da Lua Quarto Crescente. Este mês especial conta com cinco fases lunares, que vão do início ao final do mês. O último ciclo se encerrará no dia 31 de agosto.

Fases da Lua em Agosto de 2025

Aqui está o calendário detalhado das fases da Lua para o mês de agosto:

1º de agosto, às 9h41 : Lua Quarto Crescente

: Lua Quarto Crescente 9 de agosto, às 4h55 : Lua Cheia

: Lua Cheia 16 de agosto, às 2h12 : Lua Quarto Minguante

: Lua Quarto Minguante 23 de agosto, às 3h06 : Lua Nova

: Lua Nova 31 de agosto, às 3h25: Lua Quarto Crescente

O que é o Ciclo Lunar?

O ciclo lunar refere-se ao período em que a Lua passa por suas quatro fases principais: Lua Nova, Lua Crescente, Lua Cheia e Lua Minguante. Esse ciclo, também chamado de mês lunar ou mês sinódico, dura em média 29,5 dias. Durante esse tempo, a Lua muda sua aparência no céu, influenciando marés e atividades na Terra.

Como Funciona Cada Fase da Lua?

Lua Nova: Durante essa fase, a Lua está posicionada entre a Terra e o Sol. A parte iluminada da Lua não é visível da Terra, tornando-a praticamente invisível. Mesmo assim, ela pode ser percebida durante o dia. Lua Crescente: À medida que a Lua se afasta do Sol, uma pequena parte iluminada começa a aparecer. Essa fase é caracterizada pelo aumento gradual da luz. Quarto Crescente: Aqui, a Lua e o Sol formam um ângulo reto em relação à Terra, o que provoca marés mais baixas, conhecidas como marés de quadratura. Lua Cheia: Na fase Cheia, a Lua está oposta ao Sol em relação à Terra, e toda a sua face iluminada é visível. É a fase mais brilhante e marcante do ciclo, iluminando o céu noturno. Quarto Minguante: Após a fase Cheia, a Lua começa a diminuir gradualmente. Durante essa fase, as marés voltam a ficar mais baixas, semelhante ao que acontece durante a Lua Crescente. Lua Minguante: Finalmente, a Lua passa por um processo inverso ao da fase Crescente, afinando até retornar à Lua Nova. Assim, o ciclo lunar recomeça.

Importância do Ciclo Lunar

O ciclo lunar influencia diversos aspectos da natureza, como as marés nos oceanos. A força gravitacional da Lua é responsável por esse fenômeno, que se intensifica durante as fases de Lua Nova e Cheia, resultando em marés mais altas. O entendimento dessas fases pode ser útil para diversas atividades, desde a agricultura até a navegação.

Portanto, acompanhar o ciclo lunar pode ser interessante não apenas para observadores do céu, mas também para quem deseja aproveitar seus efeitos práticos no cotidiano.