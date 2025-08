Início das competições de yoga em nível distrital

Kurnool: Inauguração do Campeonato Distrital de Yogasana

Recentemente, o Campeonato Distrital de Yogasana foi inaugurado no Estádio IS Outdoor, em Kurnool, com a participação do Dr. Shankar Sharma como convidado especial. O evento teve como objetivo promover a prática do yoga e suas vantagens para a saúde e o aprendizado.

Durante a cerimônia, Dr. Shankar Sharma destacou que o yoga tem suas raízes na Índia e que sua importância e benefícios estão mencionados nos Puranas, textos sagrados da cultura indiana. Ele enfatizou que a prática do yoga pode ajudar os estudantes a melhorarem a memória e a se destacarem nos estudos. Segundo ele, o yoga não apenas contribui para o aprendizado, mas também para o desenvolvimento de disciplina e um estilo de vida saudável.

Os competidores que se destacarem neste campeonato terão a oportunidade de participar da competição estadual, que será realizada em Vijayawada no dia 21 de agosto. O evento contou ainda com a presença de outras personalidades, como Shivraj, Prabhakar, Anjani Bhushan, Harsh Vardhan e Ramanjaney, que apoiaram a promoção do yoga entre os jovens.

Esse tipo de competição não apenas incentiva a prática do yoga, mas também promove valores como a disciplina e o respeito próprio, essenciais para o desenvolvimento pessoal dos participantes.