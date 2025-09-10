Altas horas comemora 25 anos com tributo a Caetano Veloso

Nesta terça-feira, dia 9 de setembro, o programa Altas Horas, um dos destaques da programação da TV Globo, gravou uma edição especial para celebrar seus 25 anos no ar. O apresentador Serginho Groisman comandou uma homenagem ao renomado cantor Caetano Veloso, figura importante na música brasileira, cuja obra influencia várias gerações.

Durante a gravação, o palco recebeu artistas que marcaram a carreira de Caetano, contribuindo para a diversidade da Música Popular Brasileira (MPB). Entre os convidados estavam Gilberto Gil, Ney Matogrosso, Ivete Sangalo, Xande de Pilares e Mosquito. Os filhos do cantor, Tom, Zeca e Moreno Veloso, também participaram, além dos músicos Kleber Lucas e Pretinho da Serrinha. Essa reunião de talentos fez da gravação um verdadeiro encontro de gerações da música brasileira.

O quadro especial será exibido em outubro, mês em que se comemora o aniversário do programa. Os telespectadores poderão relembrar grandes sucessos de Caetano, que serão apresentados em novas versões. Além das músicas, o programa trará depoimentos ineditos sobre a carreira do cantor e sua enorme influência na arte brasileira. Haverá ainda espaço para histórias de bastidores e reflexões sobre a importância de Caetano Veloso na cultura do país, bem como seu papel no movimento tropicalista, que revolucionou a música na década de 1960.

Altas Horas foi criado em 2000 e se tornou um dos programas mais antigos da televisão brasileira. Ele mistura música, entrevistas e debates sobre assuntos contemporâneos, conseguindo atingir e dialogar com diversas faixas etárias. Ao longo de sua trajetória, o programa recebeu artistas de destaque, além de figuras da política, esporte e cultura, evidenciando sua relevância e capacidade de adaptação.

A edição comemorativa terá direção geral de Serginho Groisman e Adriano Ricco e será exibida em suas привычный horário, aos sábados, logo após a novela Vale Tudo, que atualmente vai ao ar às 21h.