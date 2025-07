Ana Marcela Cunha é eliminada dos 10km no Mundial

A nadadora brasileira Ana Marcela Cunha teve uma participação recente em uma competição de 10 km, onde ficou em sexto lugar. Ela comentou sobre a ansiedade da espera por essa prova, que durou 36 horas, ressaltando as dificuldades enfrentadas, como o calor intenso e a qualidade questionável da água durante a competição. Apesar dos desafios, a atleta de 33 anos se mantém focada e evita referir-se à sua aposentadoria, mesmo com perguntas constantes sobre o fim de sua carreira, especialmente com a Olimpíada de Paris-2024 se aproximando.

Ana Marcela, que já conquistou 17 medalhas em campeonatos mundiais, expressou seu desejo de ganhar a medalha de ouro nos 10 km, um sonho que ainda não se concretizou. Ela reconhece que um sexto lugar é um bom resultado, mas sabe que a torcida brasileira espera muito dela e de sua equipe. Mesmo assim, disse estar satisfeita com sua performance e sua trajetória de quase 20 anos competindo em mundiais.

Na mesma prova, a brasileira Viviane Jungblut terminou em 17º lugar, com um tempo de 2 horas, 14 minutos e 17 segundos. No masculino, o Brasil também foi representado por Luiz Felipe Loureiro, que ficou em 20º lugar, e Matheus Melecchi, que terminou em 28º. A competição teve algumas desistências de atletas, tanto na categoria feminina quanto na masculina.

Além disso, na mesma quarta-feira, a seleção brasileira masculina de polo aquático teve um desempenho marcante ao vencer o Canadá por 19 a 18. Essa vitória histórica garantiu ao time um lugar na próxima fase do torneio. O destaque da partida foi o atleta Lucas Andrade, que fez oito gols.