Uma nova minissérie no estilo True Detective chega à Netflix

A Netflix lançou nesta quinta-feira, dia 17, uma nova minissérie de suspense chamada "Indomável", composta por seis episódios. A série já é vista como uma das mais aguardadas do serviço de streaming, com potencial para atrair um grande número de espectadores ao redor do mundo. Durante a divulgação, "Indomável" começou a ser comparada à famosa série "True Detective", da HBO, por sua abordagem de mistério criminal e reviravoltas emocionantes.

Os episódios da minissérie se passam no Parque Nacional de Yosemite, na Califórnia, um local real, mas a história é totalmente fictícia. Eric Bana interpreta o protagonista Kyle Turner, um agente da Divisão de Serviços de Investigação do Serviço de Parques Nacionais. Turner é designado para investigar um assassinato brutal que ocorre em meio à natureza selvagem do parque.

O enredo se inicia com a misteriosa morte de uma mulher que, à primeira vista, parece ter caído do famoso paredão El Capitan. Contudo, a investigação revela que a morte pode estar ligada a algo muito mais sinistro. Assim como ocorre em muitos dramas policiais, Turner também guarda segredos que podem ser tão perigosos quanto o crime que está tentando resolver.

A série é um thriller de mistério focado na profundidade dos personagens. Mark L. Smith, co-showrunner e roteirista, explicou que a proposta é mostrar um lado menos conhecido de Yosemite. Ele comenta que, embora muitos vejam o parque como um lugar bonito e tranquilo, há perigos escondidos nas florestas. Smith também enfatizou a importância de afastar os personagens das facilidades modernas, forçando-os a contar apenas com suas habilidades e caráter.

Yosemite, que é comparável em tamanho ao estado de Rhode Island e possui quase um milhão de acres de área selvagem, é um elemento central da trama, oferecendo diversos lugares ideais para um criminoso se esconder. O personagem Kyle Turner, vivido por Eric Bana, é alguém que se adapta melhor à vida ao ar livre do que às interações humanas. Ele é marcado por traumas passados, como a perda de um filho e um caso anterior em que acredita ter falhado. Esses eventos o fizeram mergulhar de cabeça em seu trabalho, enxergando-o como uma forma de superação.

O elenco da série é composto por atores renomados, incluindo:

Sam Neill como Paul Souter, o chefe dos guardas florestais de Yosemite, que é um homem de família e amigo de Turner. Paul lida com questões do parque, mas parece guardar segredos.

Lily Santiago como Naya Vasquez, uma jovem policial de Los Angeles que se torna guarda florestal e parceira de Turner. Naya é descrita como persistente e teve que aprender a navegar pelo difícil terreno montanhoso do parque.

Wilson Bethel como Shane Macguire, um ex-ranger do exército que vive isolado na floresta. Shane possui uma moral complexa e tem uma relação antagonística com Kyle.

Rosemarie DeWitt como Jill Bodwin, a ex-mulher de Turner.

A relação entre Kyle e Naya é central na história. No início, Kyle reluta em ter uma nova parceira, sendo descrito como hostil. Porém, ao longo da série, a dinâmica entre eles se transforma, revelando um instinto quase paternal. Naya, por sua vez, vê Kyle como um desafio, e a interação deles vai evoluindo, mostrando que apesar das diferenças, eles têm semelhanças que os unem. A tensão entre Kyle e Shane também é notável, com uma história compartilhada que eles enxergam de formas distintas.

Com cada episódio com duração aproximada de uma hora, "Indomável" promete prender a atenção do público enquanto revela os segredos sombrios que cercam a investigação de Kyle e as florestas de Yosemite. A minissérie não é baseada em eventos reais, mas sim em uma narrativa fictícia que explora os mistérios da natureza e das relações humanas.