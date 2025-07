Jornalista que agrediu repórter da Record é destaque na mídia

O jornalista Lucas Martins, que gerou polêmica ao empurrar a repórter Grace Abdou durante uma cobertura ao vivo, retornou à Band como apresentador do programa Brasil Urgente na segunda-feira (14). Lucas foi escalado para ocupar a vaga de Joel Datena, que está de férias. Ele dividirá a apresentação com Felipe Garraffa, que já esteve à frente do programa na semana anterior.

A volta de Lucas surpreendeu muitos telespectadores. Ele e Garraffa vão se revezar na apresentação e na produção de reportagens durante a ausência de Joel Datena, que costuma conduzir a atração. Durante sua estreia, Lucas fez um breve comentário sobre o cenário do programa e evitou se referir à polêmica com Grace Abdou. “Coloca a imagem da cidade de São Paulo, eu gosto muito dessa imagem”, disse ele ao entrar no ar.

Nas redes sociais, a volta de Lucas não passou despercebida. Vários internautas comentaram sobre a situação em postagens feitas pela equipe da Band. Um usuário questionou: “O cara que bateu na jornalista foi promovido? É isso mesmo?”. Outros, como Michele Carvalho, expressaram indignação, observando que “a dona Band achando que a gente tem memória curta, né? Empurrou a colega e já está de volta à TV?”. Outra internauta, Mara Regina, ironizou a situação, afirmando: “Que bela punição! Ganhou espaço no programa.”

Para entender a polêmica, é importante lembrar que o incidente entre Lucas Martins e Grace Abdou ocorreu no início do mês, enquanto cobriam o desaparecimento de duas adolescentes em São Paulo. Durante a transmissão ao vivo, houve um desentendimento entre os dois jornalistas. Grace decidiu registrar um boletim de ocorrência após o ocorrido.

Na transmissão do Brasil Urgente, Lucas acusou Grace de interromper seu trabalho deliberadamente. Em resposta, Grace confrontou Lucas, perguntando: “Por que você me empurrou?”. O momento foi tenso, e Lucas confirmou o empurrão. Ele justificou sua atitude, alegando que Grace havia se colocado na sua frente intencionalmente. Durante a discussão, Lucas chegou a chamá-la de “louca”.

Imagens do incidente, exibidas pela Record, mostraram claramente Lucas empurrando Grace, e um apresentador de outra emissora descreveu a ação como uma “jogada longe”. Após o episódio, Lucas comentou que sua atitude foi inaceitável e pediu desculpas publicamente por seu comportamento.

A Record condenou a agressão e registrou um boletim de ocorrência, afirmando que “medidas judiciais cabíveis serão tomadas”. Por sua vez, a Band informou que Lucas recebeu uma advertência e se colocou à disposição para apoiar Grace Abdou.