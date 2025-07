Análise de Smurfs: filme é aceitável

Rihanna Dobra a Aposta em "Os Smurfs"

A nova animação "Os Smurfs" já chegou aos cinemas, e uma das grandes atrações é a presença de Rihanna como a voz da única Smurfete. A cantora, conhecida por seus sucessos e pela marca de cosméticos Fenty, se junta a um time de estrelas pop que também emprestaram suas vozes para os personagens, como Katy Perry e Demi Lovato. Além de atuar como Smurfete, Rihanna também canta em algumas partes do filme, incluindo músicas novas e um de seus clássicos, o que pode ser visto como uma forma de os fãs dela receberem novas músicas desde seu último álbum em 2016.

O longa tem como objetivo divertir as crianças por 90 minutos, especialmente em tempos de calor intenso, tornando-se uma opção para os pais que buscam entretenimento para os pequenos.

Os Smurfs têm uma história que remonta a mais de 50 anos, criada pelo artista belga Peyo. No entanto, eles nunca conseguiram estabelecer uma identidade marcante comparável a outros filmes familiares modernos, como os Minions. Se você conhece os Smurfs, é provável que seja pelas animações da Hanna-Barbera, onde os personagens são conhecidos por seus nomes que refletem suas características ou profissões, como o Smurfete do cérebro ou o Smurf forte. O novo filme adota uma abordagem diferente, focando em No Name Smurf, que se sente perdido em sua aldeia, um tema que domina o início da trama, trazendo uma estética semelhante a desenhos infantis.

Logo na sequência, a narrativa toma um rumo inesperado, introduzindo elementos de fantasia e magia. Os Smurfs se veem em uma nova aventura quando um de seus amigos é sequestrado pelo malvado mago Razamell, irmão do conhecido vilão Gargamel. Para resgatar o amigo, os Smurfs descobrem que podem se teletransportar por diferentes mundos e cidades, como Paris e Berlim, usando gramofones e instrumentos musicais. A história, repleta de reviravoltas, se transforma em uma jornada de descoberta para No Name, que considera se tornar o "Smurf Mágico".

Ao longo da trama, ele e os outros personagens aprendem sobre o passado de Papa Smurf, revelando que ele tem irmãos que vivem no mundo humano, o que levanta questões sobre a maneira como os Smurfs costumam ser nomeados. Apesar da história ser voltada para as crianças, há piadas que também podem entreter os adultos, com referências a chamadas de vídeo e situações engraçadas relacionadas à matemática avançada.

Embora o filme tenha uma duração curta, ele pode parecer um pouco longo para os pequenos, especialmente em algumas partes em que a atenção pode se dispersar. As animações são visualmente impressionantes, mas a narrativa pode se tornar confusa com muitas mudanças e rapidez, tornando difícil para crianças mais novas acompanharem. A escolha de um elenco famoso para as vozes, que fala de forma natural e rápida, também pode complicar a compreensão.

Por fim, "Os Smurfs" oferece um espetáculo colorido e divertido, com elementos que podem manter a atenção dos pequenos por um tempo. Porém, sua história poderia facilmente ter sido resumida a um episódio de TV. Apesar de algumas repetências e momentos que podem soar mais voltados para os adultos, o filme ainda é uma opção válida para entreter as crianças.