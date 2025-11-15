Turistas percorrem 500 km de carro devido a aeroporto fechado em São Raimundo Nonato

Agora, em novembro, fazem oito meses que o Aeroporto Internacional Serra da Capivara, localizado em São Raimundo Nonato, foi submetido pela Azul Linhas Aéreas a uma pausa nas operações. Essa situação impactou bastante o turismo nas cidades de São Raimundo Nonato e Coronel José Dias, que são próximas ao Parque Nacional Serra da Capivara.

A decisão de suspender os voos partiu da companhia aérea por conta do aumento nos custos operacionais e pela necessidade de alinhar oferta e demanda. Antes da interrupção, cerca de 50 voos estavam programados para este ano, enquanto entre 2023 e 2025, quase 500 operações ocorreram, segundo dados oficiais. O problema é que, com essa suspensão, a região fica sem voos comerciais, deixando o aeroporto apenas como uma estrutura física.

AmpliAR busca solução para aeroportos regionais

O Aeroporto de São Raimundo Nonato é parte do programa AmpliAR, criado pelo Ministério de Portos e Aeroportos. Esse projeto foca na expansão da conectividade aérea e na valorização da aviação regional. A ideia principal é permitir que empresas privadas assumam a gestão de aeroportos com menos demanda, oferecendo contrapartidas como redução de taxas ou extensão dos contratos de concessão.

Essa estratégia é considerada vital para o turismo e a economia da região, uma vez que o aeroporto é a principal porta de entrada para o Parque Nacional Serra da Capivara, um patrimônio arqueológico reconhecido pela Unesco. As melhorias previstas buscam modernizar a infraestrutura, garantir operações estáveis e viabilizar novas rotas aéreas.

Atualmente, quem deseja visitar a Serra da Capivara precisa se deslocar até Teresina, a mais de 500 quilômetros de distância, ou a Petrolina, quase 300 quilômetros de São Raimundo Nonato. Entretanto, o parque ainda atrai muitos visitantes, recebendo uma média mensal de 4 mil turistas, entre brasileiros e estrangeiros, com destaque para os que vêm da Alemanha, Espanha, Suíça e Reino Unido.

Impactos esperados no turismo e na economia local

Incluir o aeroporto no programa AmpliAR é uma ação para facilitar o acesso ao parque, fortalecer o turismo sustentável e abrir novas oportunidades de desenvolvimento no sul do Piauí. A expectativa é que essa iniciativa beneficie diversos setores, como hotéis, restaurantes, transporte, artesanato, guiamentos turísticos e produção cultural.

Além do turismo geral, o programa pode estimular o turismo científico e educacional. A Serra da Capivara abriga mais de 1.300 sítios arqueológicos e atrai pesquisadores e estudantes interessados em sua rica história, reconhecida como Patrimônio Cultural da Humanidade desde 1991.

O ministro Silvio Costa Filho enfatizou a importância do aeroporto para a conservação e divulgação científica. Ao ser integrado ao AmpliAR, o terminal deve passar por melhorias que podem mudar a dinâmica da região. O governo espera atrair investimentos e ampliar as rotas em áreas com relevância social, econômica e turística.

Uma sessão pública para abrir as propostas para a gestão dos aeroportos da primeira etapa do AmpliAR ocorrerá no dia 27 de novembro, às 10 horas, em São Paulo.

Governo do Piauí projeta retomada dos voos

Recentemente, durante uma visita a São Raimundo Nonato, o governador Rafael Fonteles destacou sua expectativa de ver os voos comerciais retornarem. Ele mencionou que está trabalhando para garantir operações diárias e acredita que em breve a região vai receber boas notícias.

O governador vê o aeroporto como uma peça essencial para fortalecer o turismo na Serra da Capivara e na Serra das Confusões, além de contribuir para todo o turismo no interior do Piauí. O terminal, que já operou voos comerciais no passado, é considerado fundamental para facilitar o deslocamento de turistas, pesquisadores e investidores.

Avanço logístico e desenvolvimento regional

A potencial retomada dos voos representa um avanço logístico importante. O funcionamento do aeroporto pode ajudar na interiorização do desenvolvimento, melhorar a mobilidade na região e aquecer a economia local.

Com isso, o governo estadual espera que a reativação do aeroporto consolide o sul do Piauí como um polo de turismo, ciência e preservação ambiental, reforçando o papel do Parque Nacional Serra da Capivara como uma referência mundial em arqueologia.