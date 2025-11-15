Entretenimento

Sandra ataca Candinho em cena impactante de ‘Êta Mundo Melhor!’

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 2 horas atrás
1 minuto de leitura
Sandra (Flávia Alessandra). Foto: Reprodução/Globo
Sandra tenta matar Candinho em cena chocante de ‘Êta Mundo Melhor!’

Na novela Êta Mundo Melhor!, uma das cenas mais tensas está prestes a ser exibida. A vilã Sandra, interpretada por Flávia Alessandra, invade um quarto de hospital se passando por enfermeira, com a intenção de assassinar o protagonista Candinho, papel de Sergio Guizé. Essa sequência impactante está programada para ir ao ar no dia 2 de dezembro.

Nos próximos capítulos, Candinho está em um estado crítico, em coma, após sofrer um incêndio criminoso em sua fábrica. A cena se torna ainda mais dramática pelo seu estado de fragilidade. Enquanto ele está desacordado, Sandra, ainda disfarçada e sem o tapa-olho característico, entra no quarto e remove a máscara de oxigênio, sufocando-o com um travesseiro. Embora inconsciente, Candinho mostra algumas reações: mexe os dedos e ofega, mas não consegue resistir ao ataque.

O plano de Sandra quase se concretiza, mas é interrompido pela entrada inesperada de Dita, interpretada por Jeniffer Nascimento. Dita não reconhece a "enfermeira" como Sandra e interrompe a agressão no último momento, evitando que o crime se complete.

Essa cena marca um ponto crucial na trama, encerrando um longo período de vulnerabilidade para Candinho, que esteve internado e em coma, e traz de volta a tensão dramática proporcionada pela vilania de Sandra.

A novela tem alcançado bons índices de audiência, com cerca de 20 pontos, o que levou a emissora a decidir estender a trama até 13 de março de 2026, totalizando 221 capítulos. A próxima novela na programação já foi confirmada: A Nobreza do Amor, escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr., com estreia prevista para março de 2026.

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 2 horas atrás
1 minuto de leitura
Foto de Diego Marques

Diego Marques

Artigos relacionados

Daniel de Oliveira caracterizado como Alaorzinho. Foto: Manoella Mello/Globo

Daniel de Oliveira aparece como Alaorzinho em ‘Coração Acelerado’

3 horas atrás
Raul Gazolla e Totia Meireles no Jogo das 3 Pistas. Foto: Gabriel Cardoso/SBT

Totia Meireles e Raul Gazolla se enfrentam no ‘Programa Silvio Santos’

3 horas atrás
Foto: Rogerio Pallatta/SBT

Maiara e Maraisa gravam show natalino com convidados especiais

20 horas atrás
Boninho produz Casa do Patrão. Foto: Reprodução

Record analisa Rafa Brites, Felipe Andreoli e André Marques para ‘Casa do Patrão’

22 horas atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo