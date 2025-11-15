Sandra ataca Candinho em cena impactante de ‘Êta Mundo Melhor!’

Na novela Êta Mundo Melhor!, uma das cenas mais tensas está prestes a ser exibida. A vilã Sandra, interpretada por Flávia Alessandra, invade um quarto de hospital se passando por enfermeira, com a intenção de assassinar o protagonista Candinho, papel de Sergio Guizé. Essa sequência impactante está programada para ir ao ar no dia 2 de dezembro.

Nos próximos capítulos, Candinho está em um estado crítico, em coma, após sofrer um incêndio criminoso em sua fábrica. A cena se torna ainda mais dramática pelo seu estado de fragilidade. Enquanto ele está desacordado, Sandra, ainda disfarçada e sem o tapa-olho característico, entra no quarto e remove a máscara de oxigênio, sufocando-o com um travesseiro. Embora inconsciente, Candinho mostra algumas reações: mexe os dedos e ofega, mas não consegue resistir ao ataque.

O plano de Sandra quase se concretiza, mas é interrompido pela entrada inesperada de Dita, interpretada por Jeniffer Nascimento. Dita não reconhece a "enfermeira" como Sandra e interrompe a agressão no último momento, evitando que o crime se complete.

Essa cena marca um ponto crucial na trama, encerrando um longo período de vulnerabilidade para Candinho, que esteve internado e em coma, e traz de volta a tensão dramática proporcionada pela vilania de Sandra.

A novela tem alcançado bons índices de audiência, com cerca de 20 pontos, o que levou a emissora a decidir estender a trama até 13 de março de 2026, totalizando 221 capítulos. A próxima novela na programação já foi confirmada: A Nobreza do Amor, escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr., com estreia prevista para março de 2026.