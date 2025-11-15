Entretenimento

Daniel de Oliveira aparece como Alaorzinho em ‘Coração Acelerado’

Daniel de Oliveira caracterizado como Alaorzinho. Foto: Manoella Mello/Globo
Daniel de Oliveira surge caracterizado como Alaorzinho em ‘Coração Acelerado’

A Globo apresentou a primeira imagem de Daniel de Oliveira como Alaorzinho, um dos principais personagens da nova comédia romântica musical “Coração Acelerado”. A estreia da trama está marcada para 12 de janeiro de 2026, com exibição às 19h. A história, escrita por Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento, se passa no Centro-Oeste brasileiro e explora o universo sertanejo.

Após uma pausa de quase 12 anos, desde sua participação em “O Rebu” em 2014, Daniel de Oliveira retorna às novelas. Em “Coração Acelerado”, ele interpreta Alaorzinho, que é o herdeiro da influente família Amaral. Desde jovem, Alaorzinho foi preparado para assumir a liderança dos negócios da família, que hoje abrangem eventos, moda e agricultura. Embora tenha se modernizado e se mostrado trabalhador e responsável, ele ainda carrega uma paixão não correspondida por Janete, personagem de Letícia Spiller, a quem não conseguiu esquecer.

Atualmente, Alaorzinho é casado com Zilá, interpretada por Leandra Leal, que engravidou de Naiane, personagem de Isabelle Drummond. A relação entre Alaorzinho e Zilá é caracterizada por respeito, mas falta emoção. O casamento é mantido por um senso de responsabilidade, e esse dilema pessoal promete criar muitos conflitos ao longo da novela.

“Coração Acelerado” é dirigida por Carlos Araújo e tem como proposta refletir os desafios do sertanejo moderno, abordando temas como identidade, fama, raízes e a força feminina na cultura. A nova novela substituirá “Dona de Mim” a partir de janeiro.

