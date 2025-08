Trump revela seu projeto de legado de US$ 200 milhões na Casa Branca

Transformações na Casa Branca: Ambições de Donald Trump

Durante o verão americano, o presidente Donald Trump esteve ativo em reuniões significativas no Salão Oval, discutindo negócios com delegações estrangeiras, administrativos ganhando novos direcionamentos e executivos buscando alívio em tarifas. No entanto, ele também dedicou tempo a um projeto pessoal: a renovação da Casa Branca.

Nos últimos meses, Trump tem se reunido com funcionários de diferentes setores da Casa Branca, incluindo o Serviço Nacional de Parques, o Escritório Militar da Casa Branca e o Serviço Secreto, para discutir suas ideias sobre a transformação física do prédio e de seus arredores. As especificações que ele apresentou exigem elementos que remetem ao glamour de seus clubes particulares, e até acabamentos que foram enviados de Mar-a-Lago, sua residência na Flórida.

As ambições do presidente vão além de uma simples reforma estética. Ele planeja construir um salão de festas de 8.361 metros quadrados ao lado do Leste da Casa Branca, algo que ele considera um grande projeto para deixar um legado. "Vai ser um projeto muito especial", disse Trump.

Ele tem feito mudanças visíveis e significativas na Casa Branca. Por exemplo, dois grandes mastros de bandeira foram instalados nas imediações, visíveis até de longas distâncias. Trump supervisionou a criação desses mastros, decidindo detalhes como o material e o design.

A transformação não se limita ao exterior. O Jardim das Rosas passou por uma total reestruturação: o gramado foi trocado por pedras, tudo para replicar a estética do pátio de seu resort em Mar-a-Lago. Durante a obra, Trump frequentemente visitava os trabalhadores e os convidou para fotos no Salão Oval.

A decoração do Salão Oval também recebeu atenção especial, com novas adições em dourado que foram encomendadas de um artesão da Flórida que já havia trabalhado em sua propriedade em Palm Beach.

O novo salão de festas, descrito por Trump como uma adição crucial, é estimado em US$ 200 milhões e será custeado por ele e doadores privados. As renderizações mostram um espaço grandioso, com colunas coríntias e candelabros de cristal.

Trump acredita que sua paixão por construção e design é um reflexo de seu histórico na área de imóveis. "Eu entendo isso melhor do que ninguém", disse ele durante a instalação dos mastros. Para ele, a nova sala não apenas irá aumentar o espaço disponível para eventos, como também evitará a necessidade de tendas temporárias, que frequentemente se tornam problemáticas durante chuvas.

Embora a ideia de um novo salão na Casa Branca tenha sido mencionada por Trump durante sua primeira presidência, outras administrações nunca consideraram essa proposta. “Nunca houve o desejo ou a discussão de construir um salão no gramado da Casa Branca”, comentou Deesha Dyer, ex-secretária social no governo Obama, que organizou eventos como jantares de estado.

Trump se recorda de que a proposta de construção surgiu desde 2010, mas não teve apoio. “Era um projeto que custaria cerca de US$ 100 milhões”, disse ele, sentindo-se ignorado quando sua sugestão foi rejeitada.

Agora em seu segundo mandato, Trump acredita que não há mais oposição a seu desejo de remodelar a Casa Branca. Com as melhorias em curso, ele está criando uma das mais extensas modificações na história do Palácio.

Muitos dos elementos que ele introduziu podem não sobreviver a uma futura administração, mas a essência de seus esforços será lembrada. "Cada presidente deixa sua marca na Casa Branca", afirmou um historiador da presidência, mencionando como mudanças anteriores também foram eventualmente aceitas pelo público.

Em suma, Trump está determinado a deixar uma marca duradoura na Casa Branca, enquanto continua a buscar maneiras de adaptar a residência oficial à sua visão.