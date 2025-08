Nora Cornolle vê chances de vitória sobre Kayla Harrison no UFC

Nora Cornolle Foca em Vitória para Avançar na Classificação da UFC

Las Vegas – A lutadora Nora Cornolle, que compete no peso galo feminino da UFC, está se preparando para uma luta importante contra Karol Rosa no evento UFC on ESPN 71, que ocorrerá neste sábado. Com um histórico de 9 vitórias e 2 derrotas no MMA e 3 vitórias e 1 derrota na UFC, Cornolle ocupa atualmente a 12ª posição no ranking da categoria. Uma vitória sobre Rosa, que está na décima posição com 18 vitórias e 7 derrotas no MMA e 7 vitórias e 4 derrotas na UFC, pode ser crucial para que ela entre no top 10 do ranking.

Todas as competidoras da divisão visam a campeã Kayla Harrison, que conquistou o título em junho ao vencer Julianna Peña no UFC 316. “Ela é agora a lutadora a ser batida, como todas as garotas do top 10 sabem”, afirmou Cornolle durante um evento de mídia na quarta-feira. “Todos querem desafiá-la. Não estou com pressa, claro que quero o cinturão, mas vou passo a passo”.

Aos 35 anos, Cornolle está iniciando sua quinta luta na UFC. Ela reconhece que a trajetória até o título pode ser rápida, já que Harrison conquistou o seu em apenas três lutas. Embora não esteja apressada, Cornolle tem dedicado tempo para estudar o estilo de luta da campeã, acreditando que há maneiras de superá-la. “Ela não é uma lutadora completa. Tem pontos fortes, mas também existem formas de vencê-la”, comentou.

Antes de pensar na campeã, Cornolle precisa se concentrar em Rosa, que, apesar de ter resultados mistos na UFC, nunca perdeu duas lutas consecutivas. Rosa vem de uma derrota por decisão para Ailin Perez em janeiro e está determinada a dar a volta por cima.

Os fãs de MMA poderão assistir à luta de Cornolle contra Rosa e ver se ela conseguirá uma vitória que a impulsionará na busca pelo título da categoria.